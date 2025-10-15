El centro de Los Gallardos (Almería) se transformará con una inversión provincial de casi 900.000 euros

El presidente de la Diputación de Almería y el alcalde de Los Gallardos en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado la licitación de un proyecto que va a transformar el centro urbano del municipio de Los Gallardos mediante la remodelación de Plaza de Andalucía y cinco de sus calles anejas con una inversión de casi 900.000 euros gracias a los Planes Provinciales.

En una nota, el diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha resaltado la importancia de un proyecto que va aglutinar las inversiones de dos cuatrienios para la modernización, embellecimiento y la mejora de las redes tanto de esta plaza como de las calles Francisco Villaespesa, Antonio Machado, Federico García Lorca, Paseo de Andalucía y Calle Molino.

Del mismo modo, Rodríguez ha asegurado que estas obras son importantes porque "no sólo actúan sobre la superficie, sino también sobre las entrañas de las calles mejorando las redes y potenciando que los vecinos tengan garantizados los servicios básicos".

Por su parte, el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha explicado que es una obra fundamental para el municipio: "La idea es peatonalizar esta zona, poner una sola plataforma, mejorando redes, soterrando cables. En definitiva, es un vuelco al centro del pueblo", ha detallado.

El primer edil ha agradecido a la Diputación que estos planes provinciales "premien la apuesta por la mejora de redes aumentando la inversión" ya que "en definitiva, esta obra hará de esta zona un lugar más habitable y amable".

La intervención en la Plaza de Andalucía se centra en garantizar la seguridad, accesibilidad y eficiencia energética. La solución principal incluye la eliminación del pavimento dañado por las raíces, la retirada de la antigua fuente en desuso y la colocación de nuevas farolas de mayor eficiencia energética y luminosidad.

Se construirán nuevos y amplios accesos para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida. Además, se renovará el mobiliario urbano, se crearán zonas de sombra con estructuras apergoladas y una nueva fuente ornamental lateral.

También se modernizarán las redes de abastecimiento y saneamiento que sirven a las viviendas cercanas, incluyendo la creación de una red de riego y abastecimiento de agua alrededor de la plaza para festividades y zonas verdes.

En las calles del núcleo urbano (Antonio Machado, Francisco Villaespesa y Federico García Lorca), la solución se basa en una renovación integral de las infraestructuras subterráneas, incluyendo la sustitución completa de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua.

En el Paseo de Andalucía y Calle Molino se renovarán las acometidas de estas redes. En superficie, se llevará a cabo una renovación completa del pavimento mediante la creación de una plataforma única de adoquín de hormigón prefabricado, que reemplazará al asfalto y a las baldosas deterioradas del acerado.