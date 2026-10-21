Cinco personas se forman en la atención a personas con TEA a través de Diputación de Almería y Altea

Altea y la Diputación de Almería ofrecen formación para atender a personas con TEA. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco alumnos han participado en la última edición del curso de formación de 'Atención a personas con Trastorno del Espectro Autista' que, desde 2014, impulsa Altea con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería.

El edificio de la Calle Marín de la Institución Provincial ha albergado el acto de entrega de diplomas a los cinco alumnos de esta iniciativa formativa, según ha indicado la Diputación en una nota.

El vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, el gerente de Altea, Juan José López, y Eva María Pérez, de la junta directiva han acompañado a los participantes de este curso.

Este curso nació con el objetivo de capacitar profesionales en la atención especializada de personas con TEA, aportando a los participantes información necesaria y técnicas de intervención para el apoyo a las personas de este colectivo.

Desde la asociación han indicado que dotar de profesionales especializados contribuye a la mejora de la calidad de vida de personas con TEA, diversificando opciones y profesionalizando su atención. Todo ello, deriva en la creación de una herramienta que favorece la inclusión real del colectivo en la comunidad almeriense.

En este sentido, la iniciativa busca, por un lado, la empleabilidad de los profesionales, y por otro lado, mejorar la atención a los propios usuarios.

Esta iniciativa está financiada a través de una subvención nominativa para el proyecto 'Formación para la captación de profesionales en las atenciones a personas con autismo' por un importe de 5.000 euros.

Escobar ha destacado que "trabajar de la mano de Altea no es una opción, sino una auténtica necesidad social", por lo que ha valorado el impacto de este tipo de cursos.

"Esta acción formativa no solo abre puertas laborales, sino que canaliza una clara vocación de servicio hacia los demás para construir una sociedad almeriense más humana, resiliente y generosa", ha dicho antes de agradecer el compromiso de los participantes y la dedicación del equipo docente.

Desde la Asociación Altea han mostrado su agradecimiento a la institución provincial por renovar su respaldo a un proyecto con el que cada vez más personas "deciden formarse e implicarse en el ámbito del autismo; una implicación altruista que repercute de forma directa en nuestros campamentos, donde disponemos de más voluntarios y conseguimos que los menores estén cada vez mejor atendidos".