El codirector de 'REC' Paco Plaza comparte en Fical las claves de sus comienzos en 'Cómo hice mi primer largo'

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director valenciano Paco Plaza, conocido por sus producciones en el género de terror como 'REC', codirigida junto con Jaume Balagueró, ha compartido las claves de sus comienzos en el encuentro 'Cómo hice mi primer largo' celebrado en el Teatro Cervantes dentro del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Su primer largometraje fue 'El segundo nombre'. "Llevo 20 años sin ver la película y os reconozco que no la recuerdo hoy como especialmente buena, pero sí que le doy su valor y le tengo todo el cariño porque lo importante es que me permitió conocer a una gente con la que veinte años después sigo trabajando, como mi familia alternativa y también por todo lo que me supuso para entender cosas del oficio", ha explicado ante el auditorio.

Plaza ha rememorado cómo empezó con sus primeros cortos en la adolescencia. En este sentido, ha apuntado que la oportunidad le llegó a través de la exhibición de su corto 'Abuelitos', que también se proyectó en el Festival Nacional 'Almería, tierra de cine', paso previo al nacimiento de Fical. "Se me acercó un productor y me encargó hacer la película de la novela que le había fascinado".

En 'El segundo nombre', Plaza adapta la novela de terror de Ramsey Campbell, donde "no se juega con lo paranormal". Fue protagonizada por Erica Prior, Trae Houlihan, Craig Hill, Teresa Gimpera y Denis Rafter. "Desde su estreno en el festival de Sitges se convirtió en un título de culto, que este año se ha recuperado para Fical en una actividad que siempre es bienvenida por el alumnado", ha incidido la organización.

El director valenciano ha compartido que "verla por primera vez y, más allá, que público al que no conoces de nada pague una entrada y gaste una hora y media o dos horas de su vida en hacer algo que tú has hecho es una gran responsabilidad que hoy siento todavía más".

Preguntado por sus influencias, entre los escritores ha citado a Stephen King y entre los directores se ha detenido sobre todo en Luis Buñuel y Roman Polanski. "Me gusta mucho la interacción entre los actores y la cámara. En el cine es tan importante lo que muestras como lo que no muestras en cámara y supone la esencia del cine, dirigir la mirada del espectador a los elementos básicos con los menores recursos posibles", ha dicho.

En cualquier caso, Plaza ha aconsejado a los asistentes que busquen su "propio camino". "En todas las escuelas de arte se comienza copiando, para adquirir y entender la técnica, como un cantante empieza imitando a sus referentes, pero es necesario debes conseguir la manera de expresar quien eres tú".

Con ello, ha incidido en que "al final, como ocurre en la pintura o en otras artes, es al final cuando ves plenamente lo que querías expresar". "Me sigue gustando ese lado de la creación en el que te dejas llevar por el inconsciente y al final te vas descubriendo, a través de líneas de pensamiento que no son lógicas", ha compartido.

Plaza ha defendido la profesión, la cual "te permite poder relacionarte con otros mundos que no son el tuyo, tanto en áreas temáticas como también otras disciplinas artísticas como puede ser el caso de la fantasía, de las caracterizaciones. El cine permite acercarte a otras maneras de vivir".

Tras 'Romasanta, la caza de la bestia', ha dirigido también 'REC', con dos secuelas y una adaptación norteamericana, y así como otros títulos relevantes como 'Verónica', 'Quien a hierro mata', 'La abuela' y 'Hermana muerte'.

UNA ACTIVIDAD "INSPIRADORA"

'Cómo hice mi primer largo' es, según la organización de Fical, una de las actividades paralelas "más inspiradoras y enriquecedoras para los jóvenes profesionales del futuro" quienes, en este caso, han conocido a uno de los cineastas que consiguió "modernizar el cine de terror" en España con "grandes éxitos de taquilla".

Unos 200 alumnos de enseñanzas vinculadas a imagen y el sonido y de la Escuela de Artes han conocido de primera mano los inicios en la profesión del director a través de una actividad protagonizada en ocasiones anteriores por Achero Mañas, Salvador Calvo, Juanma Bajo Ulloa, Ramón Salazar, Fernando León de Aranoa, Montxo Armendáriz o Gracia Querejeta.

Concretamente, los distintos grupos asistentes a la actividad pertenecían a los centros educativos del Alhamilla, Azcona, Alborán, Albaida, Alhadra y Escuela de Artes Carlos Pérez Siquier.