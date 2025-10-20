El Cortijo del Fraile inspira el cartel de la XXIV edición de Fical 2025 en Almería

Presentación del cartel de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

El Cortijo del Fraile, uno de los iconos más representativos del patrimonio material e inmaterial de la provincia de Almería, se ha convertido en la fuente de inspiración del cartel de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que se celebrará del 14 al 23 de noviembre.

El cartel, diseñado por Robert Rodríguez, presenta una versión libre de este enclave emblemático, escenario de películas tan reconocidas como 'La muerte tenía un precio', de Sergio Leone, de cuyo rodaje se cumple este año el 60 aniversario.

En su técnica, el autor emplea trazos a mano alzada y una "estética naíf y orgánica que refuerza el vínculo humano y emocional con el territorio". Esta elección gráfica "busca transmitir autenticidad, sencillez y la belleza imperfecta de lo hecho con alma", ha destacado la institución provincial en una nota.

Los colores, ocres, verdes suaves, beiges y azules empolvados, evocan la paleta natural de Almería. El gran sol que se eleva detrás de las montañas simboliza el renacer constante del cine en la provincia, "una nueva edición del festival que cada año ilumina el talento, la creatividad y las historias que se proyectan desde este territorio hacia el mundo".

En este sentido, la vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha afirmado que la institución provincial "está inmersa en un ambicioso plan de puesta en valor que convertirá este espacio en un verdadero corazón cultural de nuestra provincia. Por eso, este cartel rinde un doble homenaje: al cine, pero también a nuestros escenarios naturales, que han hecho de Almería un territorio inseparable de la historia del séptimo arte".

Sobre la sección 'Almería en corto', la vicepresidenta ha destacado que este año se han presentado más de 2.000 obras con más de 500 trabajos internacionales. "Una muestra clara del impacto global que Fical ha alcanzado en el panorama cinematográfico mundial. Quiero aprovechar para felicitar al jurado encargado de la selección de los 34 cortometrajes finalistas", ha subrayado.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha señalado que "el otoño en nuestra ciudad y en nuestra provincia es sinónimo de la vuelta a los teatros, al Auditorio y a las salas".

"Y desde hace ya más de dos décadas, otoño es también sinónimo de cine, del regreso de Fical, el Festival Internacional que nació para reforzar el vínculo emocional y profesional de Almería con el cine y que se ha consolidado ya como un auténtico referente del sector y de la industria", ha añadido.

En este contexto, ha resaltado que "el cine es una de las mejores cosas que le ha pasado a Almería. El cine es pasado, es presente y, más importante todavía, seguirá siendo futuro para la provincia".

Asimismo, ha destacado que "el cine es cultura, es turismo, es economía y empleo para Almería. Y Fical es el principal motor que mueve la promoción cinematográfica que realizamos de forma conjunta la Diputación Provincial, la Junta y el Ayuntamiento de Almería".

Por su parte, el delegado de Cultura de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha puesto de relieve la apuesta de la Administración autonómica por el séptimo arte, con una inversión que se acerca a los seis millones de euros, "destinados a la creación, promoción y producción audiovisual, uno de los incentivos más grandes desde la puesta en marcha de las ayudas a este sector".

"Por ello, desde la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte en Almería quiero resaltar el apoyo firme a festivales como Fical, que sirven como plataforma de impulso cultural y turística, mostrando Almería a creadores y espectadores de todo el mundo y resaltando una vez más el potencial de nuestra tierra como escenario y espacio creativo", ha afirmado.

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha puesto el acento en la "calidad" de la selección a concurso y, en general, de las obras presentadas en la sección decana 'Almería en corto'. Asimismo, Iznaola ha recordado que este martes 21 de octubre arranca la sección 'Almería, tierra de cortometrajes', con dos sesiones abiertas al público, a las 17,00 y 19,00 horas, en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, con entrada libre.

'ALMERÍA EN CORTO'

Este año se han superado todas las previsiones con la recepción de 2035 cortos de 74 países y 1.196 producciones españolas. Entre los 34 cortos seleccionados, 22 son españoles y, de estos, tres de la provincia de Almería y ocho de Andalucía.

El resto de nacionalidades representadas son Francia, Croacia, Italia, Colombia, República Dominicana, Ruanda, China y Estados Unidos. En cuanto a los géneros, tres son documentales, siete de animación y el resto, 24, historias de ficción.

El jurado que decidirá el palmarés de esta edición está formado por Moisés Rodríguez, de Canal 24 Horas, como presidente; Christian Checa, actor; Coria Castillo, actriz e influencer; Juan Jesús de Cózar Fernández, director de contenidos de la distribuidora European Dreams Factory; Pilar Onares, compositora, y Juan Francisco Pérez Polo, periodista de 'El blog del cine español'.

Entre los títulos seleccionados se encuentran 'Manadas Alfa', 'Geranio', 'Interferencias', 'Happy Hour', 'Un futuro prometedor', 'Macarena, una comedia espiritual', 'La fuerza' y 'No pisar'.

Junto a ellos, destacan 'Abril, hoy no es invierno', 'El cuento de una noche de verano', 'De sucre', 'Al fresco', 'Agonía', 'Ángulo muerto', 'Una cabeza en la pared', 'Campolivar', 'Naranjas', 'Pipiolos', 'Cólera', 'Videoclub 2001', 'El fantasma de la Quinta', 'Davi' y 'Nema mjesta'.

Completan la lista 'Their Eyes', 'The boy who cheated death', 'Le Jeune Sofiane', 'Ya Hanouni', 'Loverdance' y 'L'Acquario', 'La celebración del trágico silencio de la más chiquita', 'Diablo Ballena', 'Two Ships', 'Echoes of the heart' y 'He Ma'.

'ALMERÍA, TIERRA DE CORTOMETRAJES'

Además, Fical arranca con el prólogo de una sección que se ha convertido en un clásico dentro de la cantera del audiovisual almeriense: 'Almería, tierra de cortometrajes'.

Este año, el programa exhibirá 22 trabajos de autores almerienses que no fueron seleccionados a concurso en la edición anterior pero que, "por su calidad, se recuperan para que el público pueda disfrutarlos en pantalla grande".

El Salón de Actos de la Biblioteca Francisco Villaespesa acogerá este martes las primeras proyecciones del ciclo, con dos sesiones programadas.

La sesión inicial, a las 17,00 horas, incluirá los trabajos 'Gnuí', de Oscar Gagliardi Uribe; 'Hacha', de Juan César y Héctor Arroyo; 'No puedes gritar', de Constantino Ramos Cazorla; 'Ojalá', de Oscar Gagliardi Uribe, y 'Una persona importante', de Sergio Catá.

A continuación, a las 19,00 horas, se celebrará la segunda sesión, en la que se proyectarán los títulos 'Charaxes Jasius (Mariposa del Madroño)', de Miguel Ángel Castillo García; 'El extraño caso de la doctora Tomate', de Alberto Vicente Cuesta; 'Indicta', de Nicolás Murillo; 'Nómadas', de Teresa Lao Martínez, y 'Un día con Capuchino', de Cristina Córdoba y Nuria Campos.

Por otra parte, el martes 4 de noviembre, también en la Biblioteca Francisco Villaespesa, se retomará el ciclo con una nueva jornada de proyecciones dividida igualmente en dos sesiones.

La primera, a las 17,00 horas, reunirá los cortometrajes 'Bendición, sangre y nácar', de Andrés Macho; 'Carne con tomate', de Ángel Rodríguez; 'Cuentos de familia (El poema incompleto de Benalúa)', de Ángel Rodríguez; 'Domino', de Nikolaj Larsen; 'Predestinados', de Jorge Barroso Castilla; 'Rédito maldito', de Andrés Macho, y 'Telas, despierta los sueños', de Camino Martínez Moreno.

La segunda sesión, a las 19,00 horas, incluirá las obras 'Agnella', de Manuel Olaya; 'Facundo', de Ismael Navarro Membrilla; 'Katty', de Ángel Rodríguez; 'Psicotinder', de Ismael Navarro Membrilla, y 'Theaflix', de Juanjo Moya.