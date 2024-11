"Creatividad" e "ilusión", claves para el oficio de actor de la última mesa redonda con intérpretes en Fical

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este sábado la última mesa redonda de esta edición centrada en la profesión de actor participada por el cineasta José Corbacho, el actor y director Javier Veiga, y los intérpretes Amaia Aberasturi y Pol Hermoso, quienes han coincidido en que la "creatividad" y la "ilusión" son claves para mantenerse en el oficio.

Moderada por la periodista y presentadora de televisión Elena Sánchez, el encuentro que se ha seguido en el Palacio Provincial de Almería ha explorado los inicios, las dificultades y algunas de las facetas más ocultas que conllevan el trabajo de los intérpretes, que se sitúa como una de las profesiones con más altibajos.

"La gente tiene vocación no de ser actor sino de ser protagonista y no siempre es sencillo", ha apuntado Javier Veiga, para quien el éxito en este oficio reside en "no perder el afán" en conseguir una meta cada día; un aspecto en el que ha coincidido con José Corbacho en la necesidad de conseguir sostener el "chispazo" que animó a cualquier intérprete a desarrollar su carrera.

En este sentido, la nominada al Goya por su papel protagonista en 'Akelarre' ha apuntado que el hecho de poder dedicarse profesionalmente a esta profesión ya constituye un éxito en sí mientras que Hermoso, conocido por sus papeles en series como 'Merlí' o 'Alba', ha apuntado al cariño del público como una de las principales satisfacciones.

Durante el coloquio, los participantes han señalado la distancia generacional entre ellos para dar cuenta los distintos inicios que tuvieron. Así, José Corbacho y Javier Veiga han recordado la ausencia de plataformas y múltiples canales de televisión en sus comienzos, que se centraron más en las actuaciones desde compañías teatrales como La Cubana o las fundadas por ellos mismos.

"En el año 1992 cuando eras actor era porque eras hijo de otro actor, es como en el circo, y en mi pueblo no había ni teatro", ha explicado Javier Veiga, quien recuerda que hablar de ser intérprete en esa época aún "sonaba marciano" si no se procedía de un 'mundillo' en el que, por entonces, se podía acabar "haciendo una gran cantidad de cosas por mucho menos de lo que vale", según José Corbacho, solo por ese "veneno" de actuar.

Frente a ello, Amaia Aberasturi y Pol Hermoso han coincidido en la importancia de la formación para entrar como actores; profesión en la que se iniciaron muy jóvenes debido a una vocación temprana, en ocasiones hasta sin ser conscientes de ello. "Cuando eres niño actor lo que te planteas más es saber si quieres seguir haciendo esto o no", ha explicado el intérprete, quien compagina aún, aunque de forma cada vez más débil, su oficio con la carrera de ingeniería naval.

Los castings han sido destacados por todos ellos como una de las experiencias que más pueden influir en la carrera de los intérpretes, no solo en el ámbito profesional sino también en el personal al tener que someterse a evaluación constantemente por parte de otros equipos.

"Las primeras cinco páginas de la revista del sindicato de actores son anuncios y la mitad son de terapeutas, lo que ya va siendo así desde hace 20 años", ha comentado Javier Veiga en relación al "juicio ajeno constante" que experimentan los actores; personas que tienen "una sensibilidad especial", según Corbacho, quien ha recordado que además "se meten en la piel de otras personas a veces con mucha intensidad".

Como contrapartida, los participantes han destacado la importancia de que los actores impulsen su creatividad para fomentar proyectos propios, a través de la escritura, la dirección o la producción, así como establecer sinergias con otros grupos, según ha apuntado Pol Hermoso, con el fin de promover iniciativas conjuntas, así como no dejar de formarse en esos periodos en los que no aparecen papeles a los que optar.

En cuanto a los rodajes, todos han coincidido en el creciente cuidado que los equipos de rodaje ponen sobre los actores. "Nunca me he sentido mal cuidado, pero ahora sí que hay un ojo más, como una protección extra", ha señalado Pol Hermoso, quien cree que aspectos como faltar al colegio cuando eres niño actor actualmente están más cuidados.

Asimismo, Amaia Aberasturi ha destacado cómo la figura del coordinador de intimidad ha facilitado trabajos para evitar cualquier situación "inapropiada" ante momentos que podían resultar incómodos o caóticos, más allá de las "tensión" típica que, a su modo de ver, se da en un set de rodaje cuando se trata de filmar la mayor cantidad de escenas en el menor tiempo posible.

Sobre sus próximos trabajos, Javier Veiga ha señalado que espera poder presentar en 2025 su película 'Playa de lobos', el thriller psicológico recientemente rodado con Dani Rovira y el argentino Guillermo Francella en Fuerteventura, toda vez que Corbacho ha compartido su experiencia de grabar la serie 'Nuevo amanecer' con Yolanda Ramos, estrenada hace unos meses.