La Diputación de Almería y AP-APAL culminan en el IES Carlos III de Aguadulce los talleres de alfabetización mediática

La diputada provincial de Igualdad y Familia de Almería, María Luisa Cruz, y el presidente de la AP-APAL, José Manuel Bretones, durante el taller de alfabetización mediática en el IES Carlos III de Aguadulce. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) han culminado en el IES Carlos III de Aguadulce los talleres de alfabetización mediática para alumnado de secundaria que imparten periodistas de la entidad, en esta ocasión, la asociada Yolanda Cruz.

La diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha destacado en una nota las posibilidades de formación y de análisis crítico de la información que ofrecían estos talleres, y ha señalado que la Diputación apoyará estas iniciativas dirigidas a los jóvenes.

Por su parte, el presidente de AP-APAL, José Manuel Bretones, ha insistido en la "necesidad de que los chicos y chicas deben verificar la información que les llega y evitar bulos y noticias que se difunden sin fuentes fiables".

Entre los objetivos del programa financiado por Diputación y coordinado por la vocal de la AP-APAL, Marisa Ramírez, "se ha priorizado que los jóvenes receptores de información puedan contextualizarla, trabajar los medios de comunicación como una herramienta dentro de la educación y fomentar una mirada reflexiva y crítica para luchar contra las denominadas 'fake news'".

El alumnado tuvo también la oportunidad de experimentar como periodistas al interrogar al presidente de la Asociación de la Prensa sobre las noticias falsas, las fuentes informativas fiables y no creíbles, la objetividad, las tendencias de los medios de comunicación o el carácter vocacional de la profesión.

"El acceso a una alfabetización mediática de calidad es fundamental para aprender a convivir con la realidad que suponen las nuevas tecnologías y el impacto que tendrá en los medios la Inteligencia Artificial (IA)", han subrayado desde la institución provincial.

Ante esta necesidad, la AP-APAL ha desarrollado este proyecto socioeducativo consistente en talleres presenciales impartidos en centros educativos, como los que han tenido lugar en el IES Carlos III de Aguadulce.