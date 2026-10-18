La Diputación de Almería aprueba 1,4 millones de euros para renovar 16 calles del Casco Histórico de Carboneras

Presentación del proyecto para renovar 16 calles del Casco Histórico de Carboneras (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno el proyecto que va a permitir al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) renovar 16 calles del municipio. La actuación, que se va a ejecutar con cargo a los Planes Provinciales, cuenta con un presupuesto de licitación de 1.441.000 euros de presupuesto base de licitación.

Según ha destacado la institución provincial en una nota, esta actuación pretende dar respuesta a la necesidad de mejorar las infraestructuras urbanas que sufren deficiencias dentro del casco urbano del municipio. Entre las actuaciones ha destacado la renovación de pavimientos, aceras estrechas, redes hídricas obsoletas, una red de evacuación de pluviales sin planificar o los cableados aéreos.

En concreto el proyecto recoge la renovación de la calle Nueva, San Antonio, Joan Miró, Paleta, Bailén, Almería, Tolete, Barquicos, La Puntica, Las Pitas, Pescadores, Colón, Castillo, Levante y Poniente. Asimismo, se actuará en Plaza Encarna Sánchez.

El diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha indicado que este proyecto, que se encuentra en fase de licitación, va a poner solución a inundaciones puntuales, potenciará la accesibilidad, eliminará el impacto visual del cableado aéreo y evitará molestias y cortes de suministro durante su ejecución gracias a los más de 1,7 kilómetros de tubería provisional que se instalará previamente.

El proyecto recoge que en la mayoría de las calles afectadas se creará una plataforma única. Como excepciones, la calle Castillo mantendrá sus aceras (renovadas con adoquín) y calzada asfaltada, y la Plaza Encarna Sánchez será peatonal con pavimento continuo de adoquín de hormigón.

Asimismo, se sustituirán las tuberías antiguas por nuevas conducciones de PVC-O y de polietileno. También se renovarán todas las acometidas domiciliarias y se instalarán válvulas de corte para configurar una red mallada eficiente.

Dentro de la renovación de la Red de Saneamiento, se demolerán los pozos fuera de servicio y se sustituirán los colectores de hormigón por nuevas tuberías de PVC, incluyendo la renovación de todas las acometidas afectadas.

Por otro lado, se eliminará todo el cableado aéreo existente y se canalizará de forma subterránea mediante tuberías dobles de polietileno de 90 mm. Se instalarán nuevas farolas de diseño clásico acabadas en negro y un nuevo cuadro de mando en la calle Colón. En paralelo, se construirán nuevas canalizaciones subterráneas y arquetas de registro, siguiendo las indicaciones de la empresa suministradora.

También se modificarán las rasantes de las calles para dirigir el agua de lluvia por gravedad hacia la costa. En puntos conflictivos de acumulación de agua se instalarán imbornales corridos conectados a una nueva tubería que desaguará en la calle Nueva.

Durante la ejecución de este proyecto se van a pavimentar más de 3.394 metros cuadrados de calles mediante asfalto y casi 3.000 metros cuadrados de adoquín para las aceras. Asimismo, se van a colocar 110 nuevos puntos de luz tipo LED y se reubicarán y renovarán 51 señales verticales.

La obra va a suponer la reposición de 1.717 metros de tubería de red de abastecimiento, otros 1.638 metros de la red de saneamiento que se suman a los 1.700 metros de tubería provisional. Además, se van a ejecutar 1.766 metros de canalización subterránea para Red de Alumbrado Público y 800 metros de canalización subterránea para la Red de Baja Tensión.

Para renovar las infraestructuras subterráneas será necesario excavar un volumen total de 5.071 metros cúbicos de zanjas y gestionar más de 4.800 metros cúbicos de escombros y tierras en plantas autorizadas.