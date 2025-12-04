La Diputación de Almería aprueba dar a 91 ayuntamientos desfibriladores y cursos formativos para su uso

Archivo - Un desfibrilador. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL - Archivo

ALMERÍA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado el Programa Especial de Asistencia Económica para dotar a un total de 91 ayuntamientos de la provincia de dispositivos Desfibriladores (DEA). Este programa tiene como objetivo además la impartición de cursos de formación para su correcta utilización en entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes.

La institución provincial ha admitido todas las solicitudes recibidas en el marco de una iniciativa busca dotar a los municipios de dispositivos DEA en espacios prioritarios como centros deportivos, centros de mayores y consistorios, "mejorando la seguridad y la atención sanitaria fuera del ámbito hospitalario".

De otro lado, el Pleno ha aprobado 4,8 millones de euros en inversiones destinadas a los Planes Provinciales, instalaciones deportivas y la mejora de caminos rurales.

En este sentido, también se ha ratificado la tramitación de otros 2,5 millones de euros de los planes provinciales de obras y servicios. La institución ya activado 25 millones de euros de inversión dirigida a los 103 municipios para el impulso de nuevas infraestructuras y obra pública.

Las actuaciones aprobadas llegarán a municipios como Somontín, Níjar, Chercos, Rágol, Líjar, Alhama de Almería y Tabernas con actuaciones como el arreglo de caminos rurales, reurbanizaciones, obras de abastecimiento, pavimentación e iluminación o mejora y construcción de dependencias municipales.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

La corporación ha aprobado una asistencia económica por valor de 1,8 millones de euros que se destinarán a mejorar instalaciones deportivas de 56 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Esta asistencia económica forma parte del Plan de Instalaciones Deportivas de la institución, financiado con fondos propios de la Diputación, con el objetivo de que todos los municipios dispongan de infraestructuras deportivas de calidad que faciliten a los almerienses el acceso a la práctica deportiva y a actividades saludables.

El Plan de Caminos, por su parte, ha aprobado la undécima adhesión de nuevos ayuntamientos y la novena relación de actuaciones a ejecutar con una cuantía total, en este segundo caso, de 170.000 euros que repercutirán en la modernización de estas vías en los municipios de Albox y Alhama de Almería.

En cuanto a la admisión de nuevas solicitudes al plan, se han hecho efectivas las de los consistorios de Arboleas, Cantoria, Las Tres Villas y Tahal con una cuantía total de 340.000 euros.

El Plan de Caminos Rurales de Diputación se erige en el más "amplio, ambicioso e inversor". Esta iniciativa acerca a los 103 municipios un total de 14 millones de euros para la mejora de la red de caminos rurales, agrícolas y ganaderos, e incluye como novedad una nueva línea especial para la rehabilitación de caminos singulares de interés social, patrimonial o turístico.