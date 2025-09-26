La Diputación de Almería aprueba más de 12 millones para infraestructuras y sostenibilidad en la provincia

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado en la sesión ordinaria celebrada este viernes más de 12 millones de euros destinados a obras de mejora y construcción de infraestructuras, así como a actuaciones que repercutirán en la movilidad y la sostenibilidad de los municipios de la provincia.

Según ha detallado la institución provincial, se han dado 'luz verde' a las primeras actuaciones del Plan de Cementerios, que permitirán acometer obras tan relevantes como la construcción del cementerio de Balanegra, el municipio más joven de la provincia, y la ampliación del cementerio de Alhama de Almería.

Estas dos intervenciones suponen una inversión cercana a los 3,5 millones de euros y "van a dar cumplimiento a las demandas de estos dos municipios para poder garantizar este servicio básico".

El nuevo Plan Especial de Cementerios "va a hacer historia" por ser el más inversor que ha ejecutado la Diputación en la provincia, con un presupuesto de seis millones de euros. El primero, creado por la institución provincial en 2019, se centró en la construcción de nichos y columbarios, mientras que este da un paso más al incluir nuevos camposantos y la adecuación de los recintos para hacerlos más accesibles.

Las inversiones se estructuran en tres bloques. El bloque uno, destinado a la construcción de nuevos cementerios y a su ampliación, está dirigido a municipios de hasta 5.000 habitantes. Cuenta con una inversión de 4.117.000 euros que estará cofinanciada por la Diputación, con una aportación del 85 por ciento, y por los ayuntamientos, que asumirán el 15 por ciento.

El bloque dos se centra en la conservación y ampliación de cementerios en municipios de entre 1.001 y 5.000 habitantes. Dispone de 1.300.000 euros que se distribuirán en actuaciones con un máximo de 50.000 euros cada una, financiadas al 100 por ciento con fondos propios de la Diputación.

El bloque tres está orientado a municipios de menos de 1.000 habitantes y a la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria. Su presupuesto es de 610.000 euros, financiado íntegramente por la Diputación Provincial. Cada municipio que se acoja a este bloque dispondrá de un importe máximo de 10.000 euros para sus obras.

NUEVAS INVERSIONES EN OCHO MUNICIPIOS

La Diputación también ha aprobado nuevas inversiones de los Planes Provinciales, "una de las herramientas más importantes de la institución para transformar y mejorar los 103 municipios".

El Pleno ha aprobado por unanimidad nuevas actuaciones valoradas en casi cinco millones de euros, destinadas a la modernización y creación de infraestructuras y servicios en Dalías, Vícar, Berja, Arboleas, Sorbas, Tahal, Laroya y Santa Fé de Mondújar.

Con esta inversión, aprobada este viernes, la Diputación ha tramitado ya 14,3 millones de euros dentro de los Planes Provinciales para el trienio 2023-2027. Las nuevas obras consistirán en la ejecución de pavimentaciones, renovación de redes, urbanizaciones y construcción de un consultorio médico, entre otros.

PLAN DE CAMINOS

El Plan de Caminos de la Diputación de Almería, "el más ambicioso e inversor de su historia y que llegará a todos los municipios", ha visto cómo los diputados validaban la adhesión de nuevas solicitudes y la octava relación de actuaciones a ejecutar. Concretamente se trata de caminos de los municipios de Balanegra, Laujar de Andarax y Vera.

La inversión prevista para los caminos de Balanegra asciende a 250.000 euros. Estas actuaciones se enmarcan en el bloque I del Plan de Caminos, que dispone de 4,6 millones de euros destinados a los 13 municipios con mayor superficie invernada.

El resto de municipios incluidos en la relación --Laujar de Andarax y Vera-- contará con una inversión superior a 80.000 euros cada uno dentro del bloque II del plan. Este bloque está orientado a los municipios más pequeños, un total de 90, con una dotación global de 7,25 millones de euros.

Este nuevo plan, financiado al 100 por ciento con fondos propios de la Diputación, afronta su tercera edición y se presenta como el más amplio, ambicioso e inversor de la historia de la institución.

Como principal novedad, incorpora un bloque destinado a la rehabilitación de caminos singulares y de interés social, patrimonial y turístico. Se trata de vías que comparten, al menos, dos municipios y que buscan unir a sus vecinos con "mayor seguridad y comodidad".

IMPULSO A UNA NUEVA RESIDENCIA EN SORBAS

En este sentido, el Pleno ha dado el "paso definitivo" para que Sorbas pueda construir una nueva residencia de mayores en la localidad. La Corporación ha aprobado por unanimidad una asistencia económica de 1,5 millones, repartida en dos anualidades, junto con el convenio para la ejecución de esta actuación.

Las fuertes precipitaciones registradas en la provincia entre marzo y abril de 2022 provocaron el desalojo de la anterior residencia tras detectarse deslizamientos de terreno que afectaron a los muros de cimentación de la parcela y a uno de los módulos del edificio, que tuvo que ser demolido de urgencia.

Aunque en 2024 se aprobó un convenio para la reforma y rehabilitación de la residencia, en abril de ese mismo año se decidió cambiar los planes y optar por la construcción de un nuevo edificio ante la magnitud de los daños sufridos.

La nueva residencia contará con un presupuesto total de 2,9 millones de euros y permitirá recuperar un servicio público esencial, además de convertirse en una fuente de empleo y desarrollo para el municipio.

CARGADORES DE VEHÍCULOS PARA PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Por otro lado, la institución provincial ha dado el visto bueno a los primeros convenios y solicitudes para la adhesión a una convocatoria de ayudas de la Agencia Andaluza de la Energía, que favorecerá la puesta en servicio de cargadores de vehículos en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Se han aprobado las primeras 32 solicitudes de municipios dentro de un plan que prevé una inversión de 2,3 millones de euros, cofinanciado por la Junta de Andalucía y la Diputación en función de los tramos de población.

En los municipios de más de 5.000 habitantes la financiación se reparte en un 70 por ciento a cargo de la Junta y un 30 por ciento de la Diputación, mientras que en los municipios de menos de 5.000 habitantes la Junta asume el 80 por ciento y la institución provincial el 20 por ciento restante.

Según las solicitudes de cada ayuntamiento, el objetivo es dotar de uno o dos sistemas de carga de vehículos eléctricos en todos estos municipios para "fomentar la movilidad sostenible". Del mismo modo, la Diputación va a dotar de nuevos puntos de carga en algunas de las instalaciones provinciales.

En total, van a ser 62 municipios que van a recibir una inversión de 2,3 millones, en los que la Junta de Andalucía aportará 1,8 millones y la Diputación asumirá la aportación de los municipios.

TRANSPORTE PARA JDP, SENDEROS Y MOCIÓN AL PSOE

Además, el Pleno de la Diputación ha aprobado la concesión de asistencias económicas a los ayuntamientos para financiar el transporte de los proyectos de las Ligas Educativas de Juegos Deportivos Provinciales (JDP) 2024/25 y del proyecto Senderos.

En total, se han aprobado más de 101.000 euros destinados a cubrir el 100 por ciento del transporte de las 29 solicitudes de JDP, así como de las 70 solicitudes presentadas por municipios de menos de 20.000 habitantes dentro del proyecto Senderos.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una moción del PSOE, respaldada por el equipo de Gobierno, en la que la institución condena "los continuos ataques y la masacre que está perpetrando el Gobierno de Israel contra el pueblo de Palestina".

La moción también rechaza "los actos terroristas llevados a cabo por Hamás" y pone el foco en la crisis humanitaria que atraviesa la franja de Gaza.