La Diputación de Almería aprueba tres proyectos de obras por un millón de euros en Fines, Olula de Castro y Albox

Proyectos de obras en Almería provincia - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha informado de que la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la tramitación de tres nuevos proyectos enmarcados en los Planes Provinciales de Obras y Servicios, que supondrán una inversión total de en torno a 1 millón de euros destinados a transformar los entornos urbanos de Fines, Olula de Castro y Albox.

Según la institución provincial, estas actuaciones permitirán modernizar servicios básicos, embellecer el espacio público y garantizar una mayor seguridad y accesibilidad para todos los vecinos de estos tres municipios.

En este sentido, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha resaltado: "Entre Julio y Agosto hemos aprobado proyectos que suman más de 20 millones de euros. Cada inversión que realiza la Institución tiene un objetivo claro: mejorar la calidad de vida para fijar la población en todos los municipios".