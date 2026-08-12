La Diputación de Almería y los ayuntamientos de Gádor y Rioja planifican las inversiones de los Planes Provinciales

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a representantes de la institución provincial y del Ayuntamiento de Gádor durante su visita al municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha repasado con los ayuntamientos de Gádor y Rioja inversiones por valor de casi dos millones de euros destinadas a estos dos municipios del Bajo Andarax, entre las que figuran actuaciones en redes de abastecimiento y saneamiento, parques, equipamientos municipales y la reparación de los daños estructurales del puente Andarax.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el presidente de la institución provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita institucional a ambas localidades y ha mantenido reuniones de trabajo con la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, y la alcaldesa de Rioja, Olga González.

García Alcaina ha destacado que la institución provincial continúa "al lado de los 103 municipios" para trabajar por la "igualdad de oportunidades" y mejorar los servicios que reciben los almerienses.

El presidente provincial ha comenzado la visita en la Casa Consistorial de Gádor, donde, tras firmar en el libro de honor, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa y el equipo de Gobierno. El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, también ha participado en la reunión, en la que se han analizado las inversiones realizadas y las previstas con cargo a los Planes Provinciales.

Entre las principales actuaciones previstas figura el proyecto de obras de mejora del abastecimiento y saneamiento en las calles La Paz, Sierra de Gádor y José Mañas y en la Plaza Azahar. También se ha abordado la redacción del proyecto que permitirá remodelar la piscina municipal y crear una zona de esparcimiento natural

Asimismo, con los Planes Provinciales 2020-23 se han ampliado la Escuela de Música y la Biblioteca, además de haberse climatizado la primera. También se ha remodelado el Parque de la Barriada Niño del Remedio y se ha dotado de más nichos al Cementerio Municipal. Estas actuaciones han supuesto un total de 843.700 euros y están completamente ejecutadas.

MEJORAS EN RIOJA

En Rioja, García Alcaina y González han abordado el próximo inicio de las actuaciones de los Planes Provinciales, entre ellas las 'Mejoras de redes de abastecimiento y alcantarillado', la mejora de parques y la ayuda de la Diputación para reparar los daños estructurales del puente de la N-340a.

Las obras de redes de abastecimiento y alcantarillado cuentan con un presupuesto de 494.800 euros y tienen como objetivo solucionar el "estado deficiente" de las infraestructuras hidráulicas del municipio, caracterizadas por "recurrentes pérdidas de agua", conducciones provisionales de polietileno dispuestas en superficie y zonas de reciente desarrollo urbano "sin conexión efectiva" a la red municipal de saneamiento.

El proyecto consta de cinco actuaciones en la Agrupación Escolar, el Barrio Pintores, el barrio diseminado de El Marraque, la calle Félix Rodríguez de la Fuente-N-340a y el Barrio La Plaza.

Por otro lado, se ha abordado la próxima aprobación del proyecto de 'Mejora de parques', que contempla la remodelación integral del Parque Caperucita y el Parque Dumbo.

Los trabajos incluyen la retirada del equipamiento y del pavimento deteriorado, la instalación de una superficie de césped sintético sobre una base amortiguadora de espuma de polietileno de 40 milímetros adaptada a la altura de caída HIC, así como el montaje de nuevos multijuegos, columpios, casitas y balancines.

El proyecto contempla también el cerramiento perimetral con valla metálica infantil de colores y la renovación de la cartelería informativa.

REPARACIÓN DEL PUENTE ANDARAX

El proyecto de 'Reparación de daños en la estructura del puente Andarax' surge a raíz de los graves deterioros, fisuras y hundimientos ocasionados por las intensas lluvias de 2020 en la carretera N-340a a su paso por Rioja.

Tras un estudio geotécnico que determinó que el problema radicaba en el bajo nivel de compacidad y el exceso de humedad en los materiales de relleno del puente, se plantea una primera fase de actuación a corto plazo con un presupuesto base de licitación de 70.000 euros, financiado por la Diputación.

La actuación tiene como objetivo "resolver los problemas inmediatos de seguridad vial, frenar los colapsos de la vía mediante la rehabilitación estructural del firme y mejorar el drenaje interno de los muros de mampostería".