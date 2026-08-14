Bombers trabaja con 12 dotaciones en un incendio forestal en Collserola (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 10 dotaciones terrestres dando apoyo a los Bombers de Barcelona en un incendio forestal en la sierra de Collserola (Barcelona) este viernes por la tarde, ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha recibido a las 15.35 horas y el fuego afecta a la montaña de Sant Pere Màrtir.

Los Bombers de la Generalitat también han proporcionado un helicóptero bombardero y otro de apoyo.