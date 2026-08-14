Airbus detecta fallos en el A320 de Air India que sufrió una caída en picado y activó controles de drogas a sus pilotos

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha detectado fallos en el sistema hidráulico de un avión A320 de Air India que sufrió una caída en picado en pleno vuelo la semana pasada, cuyo suceso se relacionó con un supuesto positivo en consumo de drogas de su comandante, que ha desembocado en pruebas de sustancias tóxicas para los más de 5.000 pilotos de la aerolínea.

La aeronave, que volaba de Phuket (Tailandia) a Delhi (India), perdió los sistemas que controlaban su cabeceo y su inclinación antes de recuperar el funcionamiento normal, según un informe inicial enviado a la compañía y al que ha tenido acceso 'Bloomberg'.

Está pérdida de control y su posterior recuperación se produjo en una duración de siete segundos, aunque el incidente provocó lesiones a 24 pasajeros y miembros de la tripulación de cabina.

Airbus solicitó a Air India que "facilitara información sobre las actividades de mantenimiento realizadas recientemente en el sistema hidráulico durante el último mes" y que llevara a cabo varias comprobaciones adicionales en la aeronave.

Así, un portavoz del fabricante informó que la aerolínea está prestando asistencia técnica a las autoridades investigadoras pertinentes y apoyando a la aerolínea, pero se negó a comentar las propias conclusiones preliminares.

SUPUESTO POSITIVO

Las pruebas de detección de sustancias psicoactivas a todos los pilotos de Air India, que entraron en vigor ayer jueves, abarcan "cualquier sustancia o medicamento que no esté permitido por la normativa vigente".

Tras el incidente, ambos pilotos de Air India del vuelo del 4 de agosto fueron sometidos a controles toxicológicos obligatorios después de aterrizar en Delhi, de conformidad con los protocolos de la Dirección General de Aviación Civil.

Las pruebas rápidas iniciales arrojaron un resultado "no negativo" para el piloto al mando y un segundo informe de laboratorio recibido esta semana confirmó la presencia de marihuana en la muestra de orina del comandante.

En consecuencia, ambos trabajadores fueron retirados inmediatamente de la lista de vuelo a la espera de la investigación de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del país, con la colaboración del organismo regulador francés de investigación de accidentes aéreos y de Airbus.