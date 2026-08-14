El incendio de Niebla (Huelva) "empeora" en la zona de Aznalcóllar (Sevilla) y avanza hacia El Campillo y Madroñalejo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha asegurado que la situación provocada por el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), "ha empeorado" en las últimas horas y que las llamas "han alcanzado nuevas zonas" del término municipal como El Campillo o Madroñalejo.

En un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento y consultado por Europa Press, Fernández ha explicado que, tras tres días de trabajos para tratar de contener el avance del fuego, las llamas han cruzado la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y han avanzado hacia la zona de El Campillo, afectando también al entorno de Madroñalejo.

El alcalde ha lamentado esta evolución, que "se esperaba poder evitar", y ha subrayado que supone "una noticia especialmente preocupante" tanto para el municipio como para su entorno natural.

Los efectivos de extinción, bomberos, fuerzas de seguridad y demás profesionales que participan en el dispositivo continúan trabajando sobre el terreno para tratar de frenar el avance del incendio, proteger a la población y minimizar su afección en las zonas afectadas.

Desde el Ayuntamiento han trasladado un mensaje de "calma, prudencia y responsabilidad" y han pedido a la ciudadanía que se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Asimismo, han reclamado que "nadie se acerque a las zonas afectadas ni a los puntos de intervención" y que no se obstaculicen carreteras, caminos o accesos que puedan necesitar los equipos de emergencia. "Facilitar su trabajo es fundamental para garantizar su seguridad y permitir que el dispositivo pueda actuar con la mayor eficacia posible", ha apostillado.

El primer edil ha compartido también "la preocupación" de los vecinos, que "conocen y sienten como propio nuestro campo y nuestro entorno". En este sentido, ha subrayado que "la prioridad absoluta continúa siendo proteger a las personas y animales, preservar nuestro entorno y conseguir contener y estabilizar el incendio".