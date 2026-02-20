La Diputación de Almería construye un nuevo puente en Zurgena para garantizar el acceso a Los Llanos del Peral

Visita institucional a las obras del nuevo puente en la barriada de Los Llanos del Peral, en Zurgena (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ZURGENA (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Almería ha construido un nuevo puente en la barriada de Los Llanos del Peral, en el municipio de Zurgena, con una inversión de 150.000 euros para garantizar el acceso y la seguridad de los vecinos incluso en episodios de lluvia. La actuación se encuentra al 90 por ciento de ejecución.

La nueva estructura de hormigón armado, de ocho metros de longitud y diseño en cajón con dos celdas, "garantiza que la vía no se inunde ni acumule sedimentos, lo que asegura el tránsito", según ha señalado la institución provincial en una nota.

Esta actuación forma parte de dos proyectos ejecutados en el municipio que suman una inversión total de 370.000 euros e incluyen la ampliación y modernización de la Plaza de la Libertad.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita institucional al municipio, acompañado por el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, donde ha sido recibido por el alcalde, Domingo Trabalón, con quien ha supervisado las últimas inversiones provinciales.

Durante el recorrido, han visitado el nuevo puente en Los Llanos del Peral, también conocido como el 'Puente de los Ingleses'. Esta infraestructura sustituye a un antiguo paso abadenado en el camino a la barriada Cuesta de los Pinos, en la confluencia de la Rambla del Agüica y la Rambla Honda.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA

La visita ha continuado en la renovada Plaza de la Libertad, un proyecto ejecutado a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario con una inversión total de 220.000 euros. Gracias a estas obras, la superficie se ha ampliado de 560 a 797 metros cuadrados.

La actuación se ha desarrollado en dos fases. La primera, con un presupuesto de 162.000 euros, ha incluido la demolición de muros antiguos, la construcción de nuevos revestimientos en mármol, la pavimentación en mármol blanco y mejoras de accesibilidad.

La segunda, dotada con 58.000 euros, ha supuesto la eliminación de barreras arquitectónicas y la nivelación del firme con las calles adyacentes. Actualmente solo restan detalles de iluminación para su finalización definitiva.

Las obras han generado un total de 1.756 jornales en el municipio. Este plan se financia gracias al Servicio Público de Empleo Estatal, la Junta de Andalucía, la institución provincial y los propios ayuntamientos, y se gestiona por la Diputación.

El presidente provincial ha subrayado el "férreo compromiso" de la Diputación con los 103 municipios de la provincia y, en concreto, con Zurgena, donde las inversiones ejecutadas y previstas entre los años 2023 y 2027 alcanzan los 1,6 millones de euros.

Asimismo, ha destacado el "carácter vertebrador" de las actuaciones visitadas y ha señalado que "estamos ante unas actuaciones vitales porque mejoran la vida de los vecinos y vecinas cada día".

"El puente sobre la Rambla del Agüica va a garantizar algo tan básico como la movilidad y las comunicaciones y la nueva plaza supone un nuevo punto de encuentro más amable y habitable para los vecinos de Zurgena", ha manifestado García Alcaina.

Por su parte, el alcalde ha afirmado que estas obras "responden a una demanda histórica de los vecinos que cada vez que llovía les impedía el normal desarrollo de su vida. Gracias a esta inversión al cien por cien de Diputación hemos conseguido solucionar este problema y en breve los vecinos podrán disfrutar de esta mejora".

"Por otro lado, las obras de la Plaza de la Libertad van a permitir duplicar su tamaño y someterse a una profunda remodelación que hará este espacio más moderno y amable", ha añadido.