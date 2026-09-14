La Diputación de Almería destina 100.000 euros a proyectos de 63 asociaciones de mujeres de la provincia

Archivo - Imagen de archivo de la celebración de un Consejo Provincial de Mujeres en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado la concesión de 100.000 euros en ayudas para financiar durante 2026 los proyectos de 63 asociaciones de mujeres de distintos puntos de la provincia pertenecientes al Consejo Provincial de Mujeres, con subvenciones de hasta 2.000 euros por iniciativa.

Esta línea de subvenciones, impulsada desde el Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia, tiene como objetivo respaldar el trabajo que las asociaciones de mujeres realizan durante todo el año en los municipios, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

La diputada de Familia e Igualdad de Almería, Lorena Nieto, ha destacado que "con la resolución de estas ayudas hacemos efectivo nuestro compromiso con las asociaciones de mujeres de la provincia".

"Son entidades que conocen de primera mano la realidad de sus municipios y que, gracias a estos proyectos, generan oportunidades de formación, sensibilización, participación y encuentro para muchas mujeres, especialmente en los pueblos más pequeños", ha resaltado.

Nieto ha señalado también que desde la Diputación quieren estar al lado de las asociaciones y "facilitar que sus ideas lleguen a todos los rincones de la provincia, porque fortalecer el movimiento asociativo significa también vertebrar nuestros municipios y ofrecer más recursos y oportunidades a las mujeres almerienses".

Los proyectos subvencionados se estructuran en tres ámbitos. El primero comprende actuaciones de información y sensibilización frente a la violencia de género, con cuestiones como la violencia sexual, la prostitución, la trata de mujeres con fines de explotación sexual o la ciberviolencia.

La segunda línea financia acciones formativas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación y con la mejora de las competencias digitales, mientras que la tercera se dirige a actividades para la promoción de la salud de las mujeres.

La diputada ha añadido que "cada proyecto subvencionado responde a necesidades reales y contribuye a construir una provincia con más participación, prevención, formación e igualdad de oportunidades".

La convocatoria forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Almería para 2026. Las entidades beneficiarias deberán desarrollar los proyectos subvencionados y tendrán hasta el 31 de marzo de 2027 para justificar la aplicación de los fondos recibidos.

LAS 63 ASOCIACIONES BENEFICIARIAS

Las entidades beneficiarias son Alalba, de Abla; El Castillejo, de Abrucena; Los Arcos, de Albanchez; Fibromialgia de Mujeres del Almanzora, de Albox; Mujeres de Hijate (Asmuhi), de Alcóntar-Hijate; Al-Habis, de Alhabia; y Fuente de los Naranjos, de Almócita.

En Almería capital han resultado beneficiarias Mujeres con Discapacidad Luna, Mujeres Empresarias de Almería (Almur), Mujeres Mastectomizadas de Almería (Amama), Apramp, Mujeres Profesionales y Directivas Foro Mujer y Sociedad, Mujeres Juristas, Momentos Sábila, Oviedo y Jorbalán, Protegidas para la Integración Social y Laboral, Mujeres Búlgaras Rosa Blanca y Renacer.

También han recibido ayudas Hierbabuena, de Arboleas; Progresistas de Bacares; Alameda, de Bentarique; Alfiber y Mujeres Virgitanas, de Berja; Nuevos Horizontes, de Canjáyar; El Valle, de Cantoria; Mujeres de Chirivel (Amuchi); Riblancas, de Cóbdar; Dalayat, de Dalías; La Aldeílla, de Santa María del Águila-El Ejido; Sukeina, de Fines; y Progresistas Olmos Plaza Vieja, de Gérgal.

Figuran asimismo Los Molinicos, de Huécija; Mujeres de Santa María de Nieva (Amuni), de Huércal-Overa; Nuevas Formas, de Illar; Piedra Alta, de Instinción; Moraima, de Laujar de Andarax; El Tranco y Los Tres Peñones, de Lubrín; Al-Ayón, de Macael; Santa Quiteria, de María; Mujeres de Barranquete (Amuba), de Níjar; Jacaranda, de Ohanes; y Encajeras de Bolillo Flor de Guipur, de Olula del Río.

Las ayudas alcanzan también a La Polaca, de Oria; Santa María la Mayor, de Padules; Mujeres de Padua, de Partaloa; La Calica, de Pulpí; Montecarmelo, de Purchena; El Cabañil, de Rágol; Mujeres Progresistas Jardum, de Santa Fe de Mondújar; Las Serracenas, de Sierro; Zuleima, de Sorbas; Desierto de Tersina y la Federación de Asociaciones de Mujeres Filabres-Alhamilla, de Tabernas.

Por último, entre las beneficiarias se encuentran Albayda, de Taberno; Arrayán, de Terque; Aurora, El Chorreador y Mujeres Encajeras, de Tíjola; Abdalla, de Vélez-Blanco; Afive, de Vera; Amuvi, de Viator; y Emprendedoras Rurales de Almería (Aeral), de Vícar.