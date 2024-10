La Diputación de Almería destinará 1,5 millones de euros a reconstruir la residencia de mayores de Sorbas

ALMERÍA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado este martes por unanimidad el acuerdo de convenio con el Ayuntamiento de Sorbas por el que la institución supramunicipal aportará 1,5 millones de euros para la reconstrucción de la Residencia de Mayores de la localidad.

El Pleno ha contado con la asistencia de trabajadoras de la residencia y del alcalde del municipio, Juan Francisco González, quien ha valorado este acuerdo que "redundará en el bienestar de los usuarios y el empleo en la localidad", según ha trasladado la institución en una nota.

Las fuertes precipitaciones que cayeron en la provincia entre los meses de marzo y abril de 2022 provocaron el desalojo de la Residencia de Mayores de Sorbas tras detectarse deslizamientos del terreno que afectaron a los muros de cimentación de la parcela y a la cimentación de uno de los módulos del edificio.

Ese módulo se demolió con carácter de urgencia en la madrugada del 30 de abril de 2022 debido al riesgo de derrumbe, por lo que las trabajadoras de la residencia se han manifestado en las últimas semanas para pedir una solución de cara a reconstruir el inmueble.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, visitó el pasado 6 de mayo la Residencia de Sorbas para comprobar los daños y los trabajos de urgencia, de modo que "se comprometió a buscar una solución que", según ha indicado, "hoy se materializa a través del convenio aprobado".

García ha afirmado que con esta inversión "los puestos de trabajo que allí estaban se quedan asegurados" al igual que los residentes, que se vieron desplazados. "En el empeño de todo un pueblo como el de Sorbas le va a ayudar la Diputación Provincial. Estamos muy orgullosos de que esta administración sirva para dar estabilidad a muchas personas que tienen su ilusión y su vida puesta en esta residencia", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Sorbas ha agradecido a Diputación el trabajo que ha llevado a cabo para hacer realidad este convenio con el que ahora están "más cerca de que se lleve a cabo esa reconstrucción". Desde el Ayuntamiento y el pueblo de Sorbas queremos trasladar nuestro agradecimiento al presidente por este convenio que hoy va a Pleno", ha añadido.

Desde el grupo del PSOE en la Diputación se han congratulado de la "coordinación" entre ambas instituciones para "por fin" intervenir en la residencia de mayores.

El portavoz socialista, Juan Manuel Ruiz del Real ha mostrado el apoyo de su grupo a la obra que se pretende acometer en Sorbas, pero lamenta que "no haya llegado antes", toda vez que los empleados de esta residencia "se encuentran en situación de ERTE y concluye el año próximo, cuando la obra que se ejecute por parte de la Diputación Provincial se prolongará bastante más viéndose comprometida su situación laboral".

Del mismo modo, ha recordado que "decenas de mayores y sus familias han tenido que buscar soluciones durante estos más de dos años en los que la residencia ha estado clausurada porque hubo que derribarla tras las lluvias torrenciales que dañaron buena parte de su estructura".

"Si el PP hubiera actuado de inmediato, en su momento, la residencia estaría ya en funcionamiento, los mayores estarían cómodos en sus instalaciones y los trabajadores estarían en su puesto", ha añadido.

PLAN DE CAMINOS RURALES

También se ha aprobado por unanimidad el Plan de Caminos Rurales con el que se pondrá a disposición de los 103 municipios y la entidad local menor de Fuente Victoria un total de 14 millones de euros para la modernización y rehabilitación de la red de caminos rurales, agrícolas y ganaderos de todos los municipios.

El plan tiene como novedad una nueva línea especial para la rehabilitación de caminos singulares de los municipios que se consideren de interés social, patrimonial o turístico. El plan está financiado con fondos propios de la institución, con una inversión que crece un 40% en comparación con el presupuesto de la última edición. Con él se podrán ejecutar mejoras en 300 kilómetros de vías.

El vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, ha explicado que con este plan se respalda "de manera decidida" la agricultura. "Este Plan tiene una inversión de nueve euros por habitante en los municipios más grandes y de casi 40 en los más pequeños. Es un plan muy completo que va a mejorar los caminos rurales de la provincia y que roza la excelencia", ha valorado.

Por su parte, el diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, ha explicado que la inversión para los pueblos más pequeños pasa "de 45.000 euros en el anterior plan a los 80.000 del actual", de forma que además "viene a generar empleo", a "fijar la población" y a "mejorar la red provincial de caminos municipales".

Desde el PSOE han sugerido para "enriquecer" el plan una modificación del criterio de adjudicación del presupuesto para cada municipio al entender que "se ha primado a aquellos que tienen superficie de invernadero".

"Hay municipios que tienen grandes extensiones de cultivo, pero no está invernada, por lo que no pueden beneficiarse de la parte económica de uno de los bloques por los criterios que ha establecido la Diputación", ha explicado Ruiz del Real, quien ha puesto Chirivel como ejemplo así como los pueblos que "lindan con parques naturales donde no se les permite realizar cultivo bajo plástico".

El Pleno también ha dado 'luz verde' a un proyecto para la gestión de los servicios supramunicipales del ciclo integral del agua que garantiza el abastecimiento de calidad de este recurso indispensable en todos los municipios del Levante y el Almanzora a través de medidas que potencian el abastecimiento para consumo domiciliario y depuración de aguas residuales.

PLAN SAVIA

También se ha aprobado por unanimidad el Plan Savia, destinado al suministro de especies procedentes del vivero provincial para crear, regenerar y mejorar zonas verdes en los pueblos.

Este programa de asistencia en especie permite a los municipios recibir un número de plantas de un determinado valor económico. Se estima que beneficiará a 75 municipios con más de 36.000 plantas por valor de casi medio millón de euros.

La corporación ha aprobado una de las últimas actuaciones de los planes provinciales 2020-2023. En total, se han aprobado más de 1,5 millones de euros que, entre otras actuaciones, se emplearán en la realización de urbanizaciones en Abla, en la Cañada de Inés en Lucainena de las Torres, para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de calles de Benahadux o para el acondicionamiento y mejora de parques urbanos en Dalías.

El Pleno ha dado respaldo económico también a la Fundación Guardia Civil para la I Carrera Solidaria Guardia Civil Almería 2024, y a la 'Asociación Liga Almeriense de Golf' en la celebración de su edición número XVI.

IMPULSAR EL TURISMO

Los diputados provinciales han dado su voto a favor de una moción elevada por Vox para impulsar el turismo en la provincia de Almería tras un "verano nefasto", según han estimado la formación que, desde ahora, cuenta Pedro Agüera como nuevo portavoz en la institución provincial.

Desde Vox se ha presentado una serie de medidas para llevar a cabo este impulso como es la realización de un estudio exhaustivo sobre la situación actual del turismo junto a los agentes turísticos; promocionar y crear grandes eventos, sobre todo, en los meses de menos afluencia; o mejorar las infraestructuras turísticas rurales, entre otras medidas.

De otro lado, se ha rechazado una moción del PSOE para crear un plan para la rehabilitación y puesta en valor de yacimientos y edificios singulares con dotación para su recuperación.

El Pleno ha despedido a la diputada y hasta ahora portavoz del Grupo Vox Montserrat Cervantes, que ejercerá su función como parlamentaria andaluza.