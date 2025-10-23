La Diputación de Almería expone su modelo de gestión como referencia en la lucha contra la despoblación

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Deporte, José Antonio García, interviene en la jornada 'El reto de la despoblación en el medio rural', celebrada en el Ayuntamiento de Segura de la Sierra (Jaén). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Deporte, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha participado este jueves en la jornada 'El reto de la despoblación en el medio rural', organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segura de la Sierra (Jaén), donde ha expuesto el modelo de gestión de la institución como "ejemplo de eficacia, sostenibilidad y cohesión territorial".

El encuentro ha reunido a responsables políticos, técnicos y expertos "para compartir buenas prácticas y estrategias conjuntas en la lucha contra el reto demográfico y la revitalización del medio rural andaluz", según ha señalado la institución provincial en una nota.

Durante su intervención en la mesa redonda 'Las diputaciones en la lucha contra la despoblación: impulso de la economía y los servicios en el mundo rural', García ha destacado dos "medidas estrella" de la Diputación: que todos los municipios cuenten con cajeros, "siendo la primera institución provincial en erradicar la exclusión financiera", y la puesta en marcha de bares-tienda en los pequeños municipios.

El vicepresidente ha subrayado que "las diputaciones somos la administración más cercana y más comprometida con el equilibrio territorial". "En Almería estamos demostrando que la lucha contra la despoblación se gana garantizando servicios, igualando oportunidades y generando futuro en cada uno de nuestros 103 municipios, por pequeños que sean", ha recalcado.

García ha detallado las líneas estratégicas que hacen de Almería una "referencia" en políticas contra la despoblación. Ha mencionado la inversión en infraestructuras básicas, la gestión sostenible del agua y el impulso económico y turístico a través de las marcas 'Costa de Almería' y 'Sabores Almería'.

Asimismo, ha resaltado la puesta en valor del patrimonio y la cultura como motor rural, así como la transformación digital mediante servicios públicos de proximidad, entre los que ha citado el Plan de Cajeros contra la Exclusión Financiera o las Oficinas Territoriales de Transformación Comunitaria, que promueven la transición energética en los municipios.

El vicepresidente provincial ha indicado que, a través de estas medidas, el 76 por ciento de los municipios de la provincia ha ganado población, y ha profundizado en iniciativas como la red de bares-tienda rurales, espacios sociales y comerciales que han devuelto vida a municipios donde no quedaban servicios, además de los cajeros automáticos.

Del mismo modo, ha puesto en valor la inversión en infraestructuras básicas, con planes que benefician a todos los municipios, como los planes de carreteras, pabellones, caminos municipales, cementerios o centros de mayores y deportivos. "De los Planes Provinciales hemos movilizado ya los primeros 50 millones del Plan 23-27", ha puntualizado García.

Otro de los puntos tratados ha sido la gestión sostenible del agua, con más de 200 actuaciones en toda la provincia y la histórica conexión con la desaladora de Águilas (Murcia), "que garantiza el abastecimiento a nuevas zonas".

"La despoblación no se combate con discursos, sino con hechos: con cajeros funcionando, con servicios básicos y con administraciones que acompañan a los ayuntamientos en su día a día. Nuestro compromiso es que ningún almeriense tenga que abandonar su pueblo por falta de oportunidades", ha afirmado García.

En la misma mesa han participado María Cleofé Vera, diputada de Reto Demográfico y Contratación de la Diputación de Granada, y Francisca Medina, vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, en un debate moderado por Yolanda Sáez, secretaria general de la FAMP.