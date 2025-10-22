La Diputación de Almería homenajea a las ganadoras del Premio 'Colombine' y a las primeras alcaldesas de la democracia

El Salón de Plenos de la Diputación de Almería acoge a las periodistas Mabel Mata y Nieves Fernández junto a las cinco primeras alcaldesas de la democracia en Andalucía. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha rendido homenaje este miércoles a las ganadoras de la XIII edición del Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine', Mabel Mata y Nieves Fernández, por su reportaje 'Alcaldesas por elección', así como a las cinco primeras alcaldesas de la democracia en Andalucía que protagonizan este trabajo, en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la institución provincial.

Las alcaldesas que forman parte del proyecto periodístico son Encarnación Anguita Delgado, de Frailes, en Jaén; María Morón Lorenzo, de El Granado, en Huelva; Pilar Granados Escudero, de Villaharta, en Córdoba; María Ángeles Esteban Carmona, de Alájar, en Huelva; y Adoración Antolín Sorroche, de Uleila del Campo, en Almería.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería, diputada de Cultura y Cine y alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales, ha expresado su orgullo por recibir en la institución provincial a este grupo de mujeres que representan "la historia viva de nuestra tierra".

En su intervención ha subrayado que "fuisteis pioneras en una España que comenzaba a abrirse paso hacia la democracia, en tiempos difíciles en los que vuestro compromiso, valentía y sentido del deber abrieron un camino que muchas otras mujeres hemos podido seguir después". "Sin vuestro tesón, sin vuestra entrega y sacrificio, el presente que hoy disfrutamos sería, sin duda, muy distinto", ha añadido.

Del mismo modo, ha asegurado que "estamos convencidos de que el documental hace justicia a vuestra historia, visibilizando las dificultades y los logros que os convirtieron en las primeras alcaldesas andaluzas de la historia de España".

Morales ha tenido palabras para Dora, la primera alcaldesa de Uleila del Campo y representante almeriense de este grupo de pioneras. Dora supo "romper moldes con determinación y carácter, y sigue siendo recordada en su municipio con cariño y admiración".

"Querida Adoración, gracias por representar con tanto orgullo el espíritu de la mujer almeriense: trabajadora, valiente y con una fe inquebrantable en el progreso de su tierra", ha señalado.

Además, la vicepresidenta ha felicitado a Mabel y Nieves por "un trabajo excepcional, que no solo destaca por su rigor periodístico y su impecable factura, sino por su sensibilidad y compromiso con la memoria democrática y la igualdad". "Habéis sabido dar voz y rostro a nueve mujeres que, con su ejemplo, marcaron un antes y un después en la historia política y social de nuestro país", ha apostillado.

El presidente de la AP-APAL, José Manuel Bretones, ha recordado las emociones experimentadas durante la entrega del premio y ha puesto en valor "la importancia de la presencia tanto de la periodista almeriense que fue capaz de evocar el espíritu de 'Colombine', como reportera de guerra, así como de las pioneras alcaldesas y las dos periodistas que han liderado este gran proyecto periodístico".

Adoración Antolín ha sido la encargada de dar voz a las protagonistas durante la recepción y ha felicitado a las autoras de 'Alcaldesas por elección'. "Este reportaje nos da voz y muestra el trabajo que realizamos en un mundo que, en aquel momento, sólo estaba conformado por hombres, y refleja las barreras y obstáculos que encontramos. Gracias a Mabel y Nieves por hacernos visibles".

Por su parte, Mabel Mata ha agradecido el premio y la recepción junto a las protagonistas de este trabajo periodístico, que tantas satisfacciones les ha proporcionado tanto a ella como a Nieves Fernández.

"La política y el periodismo deben compartir el espíritu de la utilidad, y este proyecto nos ha hecho sentir útiles. Ha sido un honor ser la correa transmisora de la experiencia, las historias y la trayectoria de estas cinco mujeres, y también de las cuatro que ya no están. Unas auténticas pioneras", ha expresado.