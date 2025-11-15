La Diputación de Almería impulsa una "ambiciosa campaña" para promocionar las "joyas" que alberga el MUREC

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), junto al presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Diputación Provincial de Almería ha impulsado una "ambiciosa campaña" promocional del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), dirigida especialmente al público nacional y andaluz, un ámbito en el que se estima que esta campaña pueda alcanzar a más de catorce millones de visitantes que muestran interés por museos, galerías y actividades culturales. Con esta acción se pretende "dar a conocer las joyas que alberga este espacio único y consolidarlo como un destino imprescindible dentro del turismo cultural en España".

Según ha detallado la institución provincial en una nota, la estrategia contempla una "amplia difusión" en Internet y en las principales plataformas sociales, buscadores y canales de vídeo utilizados en Andalucía y el resto de España, además de una "potente presencia en radio con cuñas en grandes emisoras generalistas y temáticas de ámbito nacional y regional", además de la realización de programas especiales emitidos desde el propio Murec, reportajes en cabeceras de prensa regional y nacional y la publicación de contenidos en una revista especializada en arte.

Asimismo, la campaña incorpora nuevas creatividades y un 'spot' promocional bajo el concepto del arte, el mensaje juega con la fuerza emocional del arte y la experiencia sensorial que ofrece el Murec. Inspirada en el concepto de que 'el arte forma parte del alma', esta narrativa invita al visitante a vivir una "experiencia íntima, sensorial y profundamente humana", donde cada obra funciona "como un espejo emocional". A través de un lenguaje visual elegante y cinematográfico, la campaña convierte la visita al museo en un "viaje interior que invita a los visitantes a dejarse llevar por las emociones que despiertan los grandes maestros del realismo español y a descubrir un museo que une historia, sensibilidad y modernidad en cada sala". El 'spot', además, se emitirá en grandes plataformas de primer nivel.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado que esta campaña nace para situar al Murec "entre las grandes citas del turismo cultural español", y ha indicado que para ello han diseñado una "acción integral, potente y muy segmentada, capaz de llegar a millones de personas interesadas en el arte y en experiencias culturales de calidad".

Además, Giménez ha añadido que con este juego que unen la palabra arte con verbos emotivos quieren transmitir el "recorrido emocionante por la mejor colección del realismo español contemporáneo, un museo que sorprende y conmueve", y ha agregado sobre la campaña que demuestra el compromiso de la Diputación almeriense "por seguir posicionando a la provincia como un destino cultural de referencia, y por acercar el Murec a todos los públicos".

En relación, la citada institución continúa situando a la provincia en el epicentro del arte español con una "variada actividad expositiva" del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec). Ubicado en el antiguo Hospital Provincial de Santa María Magdalena, el único edificio civil del siglo XVI que se conserva en la capital, el museo ofrece al visitante "la mayor pinacoteca especializada en realismo español contemporáneo", con 269 obras de autores como Sorolla, Zuloaga, López Mezquita, Romero de Torres, Benlliure, Antonio López o Andrés García Ibáñez.

Al hilo, ha valorado "las grandes obras que atesora", y ha subrayado que el Murec "se ha consolidado como uno de los grandes embajadores culturales y turísticos de la provincia" a través de su colección permanente, unida a las dos exposiciones temporales que permanecen abiertas, que ofrecen una "experiencia única" que sitúa a Almería "en el mapa del realismo español contemporáneo y demuestra que la cultura es también un motor turístico de primer nivel".

Su colección permanente, organizada en once salas y gestionada por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino junto a la Diputación de Almería, se ha convertido en un "referente nacional al reunir un recorrido único desde los maestros del XIX hasta los grandes realistas actuales", con especial protagonismo del grupo Realistas de Madrid, del que Murec es el museo que más obras expone en el mundo.

EXPOSICIONES TEMPORALES

A esta propuesta se suman actualmente dos exposiciones temporales que consolidan un otoño cultural completo en la capital: 'José Manaut. Del Impresionismo al Expresionismo' y el primer Certamen de Jóvenes Artistas Realistas. En concreto, la Sala de Exposiciones Temporales I del Murec alberga hasta el 1 de febrero la muestra 'José Manaut (1898-1971). Del Impresionismo al Expresionismo', un recorrido por más de 200 piezas del pintor, dibujante y profesor valenciano, "uno de los discípulos más destacados de Joaquín Sorolla y figura clave del realismo español de la primera mitad del siglo XX". La exposición, comisariada por Francisco Javier Pérez Rojas y David Gutiérrez Pulido, reúne pinturas, dibujos y documentos del archivo personal del artista, enriquecidos gracias a la colaboración de la Fundación Estela Manaut.

Por otro lado, la Sala de Exposiciones Temporales II mantiene abierta al público la muestra del I Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles, en la que el visitante puede disfrutar de 24 obras seleccionadas entre los 144 participantes menores de 35 años que concurrieron al concurso convocado por el Murec. Las obras 'Mis padres', de Isaac Expósito, y 'Silencio Azul', de Diego Vallejo, han sido galardonadas con los premios Diputación de Almería y Fundación Ibáñez Cosentino, respectivamente. Además, el jurado otorgó menciones especiales a las obras de Virginia Bersabé, Pepe Domínguez, Maite Pinto y Marta Cano, "destacando el alto nivel de esta joven generación de realistas".

El Murec abre de martes a domingo --martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y 16,30 a 20,30 horas; domingos de 10,00 a 15,00 horas--. Los domingos la entrada es gratuita, y el resto de días se aplica una tarifa general de cinco euros, con accesos gratuitos para menores de 16 años, mayores de 65, personas con discapacidad, estudiantes con carné joven y otros colectivos.