La Diputación de Almería y la Junta impulsan la remodelación y ampliación de la Residencia Asistida con 2,9 millones

La Diputación de Almería y la Junta de Andalucía han colocado este jueves la primera piedra de las obras de remodelación y ampliación de la Residencia Asistida de la institución provincial y han firmado el acta de inicio de un proyecto dotado con 2,9 millones de euros que permitirá renovar cuatro módulos del centro.

Con esta actuación, el complejo avanzará hacia un modelo centrado en la persona, mediante un sistema de atención de larga duración "más moderno y eficiente", según ha trasladado la Diputación en una nota.

En la actualidad, la residencia tiene capacidad para 120 personas mayores dependientes. Las plazas están concertadas, en concreto 70 para personas mayores dependientes y 50 para personas con graves trastornos de conducta.

Las actuaciones de remodelación y ampliación se centran en las actuales unidades X-XII y XIV del complejo ubicado en La Cañada de San Urbano, donde se intervendrá para adaptar los espacios al nuevo modelo asistencial.

En concreto, los trabajos reestructurarán el interior del edificio mediante la eliminación de tabiquerías para configurar cinco unidades residenciales independientes --A, B, C, D y E-- que sumarán una superficie total de 2.650 metros cuadrados, incluida una ampliación de 914 metros cuadrados de nueva construcción.

La inversión del proyecto se financia con fondos de la Unión Europea a través de los Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, canalizados por la Junta con la colaboración de la Diputación, de modo que el 56 por ciento del presupuesto procede de la subvención gestionada por la Administración autonómica, mientras que el resto, cerca de 1,3 millones de euros, lo asume la institución supramunicipal.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha agradecido el compromiso de la Junta de Andalucía y de la consejera con Almería y los almerienses y ha señalado que "esta acción es un ejemplo más de la fluida colaboración institucional entre Diputación y la Junta de Andalucía en beneficio de todos los almerienses y de cómo a través de los fondos europeos podemos transformar el territorio".

"La gran finalidad de estas obras es ofrecer un modelo centrado en la persona para que los residentes se sientan como en casa con servicios de máxima calidad prestados por profesionales comprometidos", ha manifestado.

Por eso, García Alcaina ha señalado que "uno de los aspectos más destacados de la actuación es que en los nuevos módulos el 86 por ciento de las habitaciones serán individuales. Se trata de una atención individualizada para que la estancia de los residentes en este lugar, que es su casa, sea lo más cómoda posible, potenciando continuamente la humanización en todos los aspectos".

El presidente provincial ha resaltado "la deuda moral que toda la sociedad mantiene con los mayores porque son las personas que han engrandecido la tierra que hoy pisamos. No les podemos fallar y siempre estaremos a su lado para acompañarles en esta etapa de su vida y que sientan el cariño de su Diputación y, en cierto modo, el de todos los almerienses".

"Seguiremos trabajando y sellando acuerdos para saldar la deuda de gratitud que tenemos con nuestros mayores ofreciéndoles una mejor atención, en unas instalaciones más modernas, con más recursos y centrada en las personas", ha apostillado.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha recordado que la idea original era construir cuatro macroresidencias en Andalucía, "pero se cambió el concepto".

"Gracias al esfuerzo de mi equipo cambiamos el concepto porque esto no va de acercar los mayores a los edificios, sino de acercar los edificios a los mayores", ha subrayado López, al mismo tiempo que se ha preguntado "¿por qué una persona de Almería puede acabar en una residencia de Sevilla? ¿O por qué alguien del Poniente almeriense no se puede quedar en su zona cerca de su familia y amistades de toda la vida?".

Por ello, ante este cambio, ha agradecido "la apuesta, el apoyo y el compromiso de las diputaciones, ayuntamientos y entidades sociales". "No podemos olvidar que hoy somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, que es mucho, gracias a nuestros mayores y, por ello, tenemos que darles lo mejor", ha añadido.

CAPITAL HUMANO Y UNIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL

A este respecto, la titular andaluza de Inclusión Social ha reconocido que "las residencias hoy en día son diferentes a cómo eran hace unos años, ahora son sus casas".

En este sentido, ha explicado la apuesta por las unidades de convivencia que "vienen a ser como la calle de tu pueblo, donde te sientas a compartir con tus vecinos. Pues igual aquí: la habitación es tu espacio privado y lo demás son las zonas comunes, el salón, el comedor o el patio, donde se comparte espacio con otras personas residentes".

La consejera también ha valorado "la profesionalidad, el compromiso y la vocación" del personal de las residencias de Andalucía. "A veces un abrazo y un cariño hace más que una terapia", ha dicho.

Tras la finalización de la firma del acta y la colocación de la primera piedra de las obras, el presidente y la consejera han visitado a los residentes que se encontraban en la Unidad de Terapia Ocupacional.

Se trata de un espacio donde los mayores tienen la oportunidad de realizar trabajos de manualidades y de estimulación cognitiva que les permiten mejorar su coordinación y potenciar su autoestima y bienestar.

SOBRE LAS OBRAS

Las obras reforzarán la intimidad y comodidad de los residentes, ya que se pasará de diez habitaciones dobles a solo cinco, por lo que se incrementarán las individuales hasta 31. Esto supone que el 86 por ciento de las habitaciones serán individuales, "mejorando la privacidad de los 41 residentes afectados".

Se crearán unidades de convivencia, pequeñas estancias para un máximo de diez personas para que puedan desarrollar actividades específicas, recibir a familiares y mejorar su comodidad. Del mismo modo, se renovarán todas las instalaciones y se modificará la envolvente del edificio "para hacerlo más eficiente energéticamente".

En cuanto a la autonomía de las cinco nuevas unidades, cada una de ellas dispondrá de acceso independiente desde el exterior, sala de estar y comedor propio con zona de preparación o cocina, así como baño geriátrico, además de los baños individuales en cada habitación.

Así, la Unidad Residencial A contará con ocho plazas, distribuidas en una habitación doble y seis individuales, mientras que la Unidad Residencial B dispondrá también de ocho plazas, en este caso todas en habitaciones individuales. Del mismo modo, la Unidad Residencial C ofrecerá diez plazas íntegramente en habitaciones individuales.

Por otro lado, la Unidad Residencial D sumará ocho plazas, con una habitación doble y seis individuales, y la Unidad Residencial E dispondrá de siete plazas, tres en habitaciones dobles y una individual.