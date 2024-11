Diputación de Almería, Junta y Roquetas se unen para homenajear a las víctimas y condenar la violencia de género

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se han unido este lunes para homenajear a las víctimas de la violencia de género y para condenar esta lacra de la sociedad. El centro de la ciudad roquetera ha albergado el acto central del 25 N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García; el alcalde, Gabriel Amat; la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, y la diputada de Igualdad, María Luisa Cruz, han participado en el acto de apoyo y homenaje a las víctimas y de repulsa a la violencia de género. Además, durante el evento, que ha reunido a una multitud de almerienses, se ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres y niños asesinados.

De igual forma, se ha realizado una marcha silenciosa hacia el monolito, en homenaje a las víctimas de violencia de género y se ha encendido unas velas y se ha realizado una suelta de globos en memoria de cada mujer asesinada por violencia de género en 2024, según ha trasladado la Diputación en una nota de prensa.

En este contexto, García ha condenado la violencia de género y ha señalado que "nos reunimos en esta plaza para alzar la voz contra la violencia que silencia vidas y destruye familias". "Este acto adquiere un significado especial al ser el lugar donde, hace poco más de un mes, Mari Nieves perdió la vida, sumándose a una lista de víctimas que jamás debieron existir", ha lamentado.

Así, ha señalado que "su memoria, junto a la de Hamsa y las pequeñas Larisa y Elisa, nos impulsa a seguir luchando con firmeza y determinación". "Este 2024 ha dejado una herida imborrable en la provincia, tres tragedias que no solo nos conmueven, sino que nos interpelan como sociedad", ha apostillado.

Por último, el presidente de la Diputación ha relatado que "al encender las velas, al caminar en silencio y al alzar globos en su memoria, honramos no solo a quienes hemos perdido, sino también la promesa: nunca más". Además, ha deseado que "este acto sea un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha y de que, juntos, podemos construir un futuro donde no tengamos que recordar más nombres".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar ha apelado a la "unidad de todos" los grupos políticos, instituciones, colectivos y demás representantes de la sociedad para "erradicar contra esta lacra social sin sentido" porque "la violencia de género afecta a toda la familia, deja consecuencias terribles y en muchas ocasiones los hijos son víctimas también de estos actos terribles".

En este sentido, ha incidido en que "es necesario seguir trabajando de forma conjunta para lograr cero víctimas porque nadie tiene el derecho de quitar la vida a nadie". "Animo a las mujeres a denunciar desde el primer momento porque las administraciones están para ayudar en este tipo de situaciones y reforzar los mecanismos y los recursos para garantizar una protección adecuada y real a las víctimas de violencia de género", ha señalado.

Tras las intervenciones ha proseguido el acto con la marcha silenciosa, el encendido de velas y la suelta de globos en memoria de cada mujer víctima de violencia de género en 2024.