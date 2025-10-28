La Diputación de Almería mejora 48 cementerios de la provincia con el Plan de Cementerios Municipales 2024-2027

El diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos de Almería, José Juan Martínez, conversa con el alcalde de Sierro, Adrián de Manuel, durante su visita al cementerio municipal para supervisar las actuaciones del Plan. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 municipios, entre ellos la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria, se benefician de las ayudas del Plan de Cementerios Municipales 2024-2027 de la Diputación de Almería, el más inversor de la historia de la institución provincial. Estas aportaciones, financiadas al cien por ciento con fondos propios, permitirán mejorar y conservar sus camposantos.

Este plan cuenta con una inversión total de seis millones de euros destinados no solo a la mejora de los existentes, sino también a la construcción de nuevos cementerios y a la ampliación de los actuales en municipios de menos de 5.000 habitantes, según ha indicado la institución en una nota.

El diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos de Almería, José Juan Martínez, ha visitado este martes el municipio de Sierro, acompañado de su alcalde, Adrián de Manuel, para supervisar el resultado de las actuaciones acometidas en su cementerio en el marco de este Plan.

"Desde la Diputación somos conscientes de la importancia de mantener en óptimas condiciones estas instalaciones que forman parte de la memoria y la identidad de nuestros pueblos. Por este motivo, hemos puesto en marcha el Plan de Cementerios más ambicioso de la historia, que cuenta con líneas de actuación para mejora, conservación, ampliación y hasta construcción de nuevos cementerios", ha manifestado Martínez.

Dentro de este plan especial, las actuaciones se enmarcan dentro del Bloque III de 'Mejora y Conservación de Cementerios en pequeños municipios', y tienen como objetivo "la construcción de nuevos nichos, la mejora de la accesibilidad y la conservación general de los camposantos".

"Estas intervenciones son cruciales para asegurar que los ciudadanos puedan acceder a estas instalaciones en condiciones dignas y que el patrimonio funerario se mantenga adecuadamente", han destacado desde la Diputación.

El Plan de Cementerios Municipales 2024-2027 "es un compromiso firme de la Diputación con los pequeños municipios. Queremos que cuenten con infraestructuras adecuadas y que estos espacios de recuerdo se mantengan con el respeto y el cuidado que merecen", ha subrayado el diputado.

En este sentido, la Diputación Provincial de Almería ya ha aprobado en Pleno los proyectos de construcción del Cementerio de Balanegra y la ampliación del Camposanto de Alhama de Almería.

PROYECTO EN SIERRO

Sierro ha sido uno de los municipios beneficiarios del Bloque III de este Plan y las obras han permitido ejecutar mejoras y conservación en el recinto municipal. En concreto, se han iniciado columbarios destinados a las urnas cinerarias y también actuaciones de accesibilidad con la instalación de barandas de protección y seguridad.

El alcalde de Sierro ha agradecido a la Diputación esta línea de ayudas "porque ha permitido ejecutar al Ayuntamiento una actuación muy necesaria en este recinto".

"Esta ayuda va a permitir contar con una nueva infraestructura para poder depositar las cenizas de nuestros seres queridos y también dar respuesta a una necesidad muy demandada por los vecinos, unas barandillas que mejorarán la seguridad de los visitantes", ha afirmado el regidor.

Un total de 10.000 euros han llegado ya a los ayuntamientos que han solicitado esta ayuda para ejecutar sus proyectos de mejora y conservación. Entre ellos se encuentran Abla, Abrucena, Albánchez, Alboloduy, Alcóntar, Alicún, Alhabia, Alhama de Almería, Almócita, Alsodux, Bacares, Bayárcal, Benahadux, Benitagla, Benizalón, Bentarique, Canjáyar, Castro de Filabres, Fiñana, Fondón y Gádor.

También figuran en este bloque Gérgal, Huécija, Íllar, Instinción, Laroya, Las Tres Villas, Lucainena de las Torres, Lúcar, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Oria, Padules, Paterna del Río, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Senés y Sierro, Somontín, Tabernas, Tahal, Terque, Velefique, Vélez-Blanco y la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria.