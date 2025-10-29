La Diputación de Almería señala su papel para movilizar once millones en recursos ante las danas de 2024

Daños de la dana ocasionados en Sierro (Almería) en noviembre de 2024. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería se ha reivindicado como una "aliada estratégica" para la veintena de municipios que sufrieron importantes daños ocasionados por las danas del otoño de 2024, que azotaron la comarca del Almanzora en noviembre causando diversos daños materiales.

"Hemos movilizado once millones de euros en un año", ha dicho el diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, quien ha subrayado la actuación de la institución provincial, que "desde el primer minuto" ofreció "su apoyo técnico, económico y recursos humanos" a las localidades afectadas.

En una nota, el diputado ha destacado que la institución provincial actuó en tres fases para dar "respuesta inmediata" a los municipios e "intentar actuar en las necesidades más acuciantes y urgentes".

Así, ha incidido en que en primer lugar se aportó maquinaria y se puso a disposición de los municipios las brigadas y personal. Más tarde, la Diputación "concedió ayudas para solventar las reparaciones más inmediatas" y, en una fase final, se lideró la petición de ayudas y la ejecución de obras de reparación, que "ya están en marcha".

El plan de ayudas para las obras de reparación por la dana dio comienzo con la obra del colector de aguas residuales de Macael y Olula del Río con la depuradora de Fines. Este plan beneficia a un total de 17 municipios y a infraestructuras provinciales con una inversión 10,1 millones de euros cofinanciado por Diputación y el Gobierno de España.

Las ayudas de Diputación cubren la aportación que los municipios tienen para afrontar las obras, de modo que asume todo el coste que el decreto del Gobierno establecía para los ayuntamientos.

"La Diputación tuvo que acudir al rescate de los municipios porque el Decreto establecía que aportaran la mitad del valor de las obras y se comprometió a cubrir todos los gastos. Sin esta medida los ayuntamientos hubieran estado abocados a la quiebra, por eso lo denominamos como decreto-trampa", ha afeado el diputado.

La Diputación ha tramitado y adelantado la inversión necesaria para la ejecución de las obras de emergencia en los municipios que han dejado en manos de la institución la gestión de las subvenciones: Albox, Alcóntar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Fines, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Serón, Sierro, Somontín, Tíjola, Urrácal y Zurgena.

Martínez ha detallado que "la Diputación de Almería va a estar siempre al lado de todos los municipios y todos los almerienses". "Si desde la Diputación no intervenimos en dar este apoyo financiero por la dana, para algunos municipios hubiese significado hipotecar su futuro pues necesitarían varios ejercicios presupuestarios para afrontar esta situación. La dana golpeó con dureza a esta comarca, y la institución provincial ha estado, está y estará al lado de cada uno de ellos", ha añadido

En este sentido, las reparaciones y proyectos tratan de dar "un paso más allá" y "ser una solución definitiva" para que, en un futuro, "no puedan repetirse esas roturas y averías".

PRIMERAS INTERVENCIONES

La Diputación asumió el coste de las primeras intervenciones que tuvieron que llevar a cabo con maquinaria y personal los ayuntamientos para arreglar los accesos a los municipios y pedanías, así como caminos.

Con una inversión cercana a los 300.000 euros, se trabajó en la red viaria municipal de Albanchez, Albox, Alcóntar, Armuña, Bayarque, Fines, Laroya, Lúcar, Olula, Partaloa, Puchena, Serón, Sierro, Suflí, Tíjola, Urrácal y Zurgena.

Asimismo, también se tuvo que actuar de urgencia para garantizar el funcionamiento de las infraestructuras hídricas en diferentes municipios de la comarca con una inversión total de 200.000 euros.