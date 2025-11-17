La Diputación impulsa jornadas para promover el envejecimiento saludable y hábitos de vida activa

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha organizado la celebración de los Encuentros de Escuelas de Deporte y Salud, una iniciativa del Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud que forma parte del Programa Salud, integrado en el Eje Almería Activa del Plan Provincial de Deporte 2025 y que promueve hábitos de vida activa y envejecimiento saludable, en la que se prevé que la participación supere los 700 usuarios en toda la provincia.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, este proyecto se desarrolla junto a los consistorios menores de 2.000 habitantes y con aquellos municipios que cuentan con Escuelas Municipales de Deporte Salud de Adultos y Mayores. Asimismo, los encuentros reúnen a personas mayores de distintos municipios cercanos "para disfrutar de una jornada deportiva que combina actividad física, convivencia y la promoción de hábitos de vida saludable".

Al hilo, durante la celebración de esta edición, más de la mitad de las 65 escuelas de la provincia han completado todas sus plazas, lo que consolida "el éxito de un programa que se afianza año tras año". En total, se prevé la participación de más de 700 usuarios en las diferentes citas programadas.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha visitado el encuentro celebrado en el Polideportivo Municipal de Bédar (Almería), donde se han dado cita cerca de un centenar de participantes procedentes de los municipios de Bédar, María, Vélez-Blanco y Chirivel. El vicepresidente ha saludado a los grupos y ha reconocido el esfuerzo tanto de los ayuntamientos como del personal técnico del área "para consolidar este programa como referente provincial de actividad física para mayores".

Al hilo, García ha valorado al programa de Escuelas de Deporte y Salud como "uno de los grandes ejemplos de cómo la Diputación trabaja para que la actividad física llegue a todos los rincones de la provincia y a todas las edades", y ha apuntado que el objetivo es que los mayores de los municipios pequeños tengan "las mismas oportunidades que cualquier almeriense", con independencia del lugar donde residan, para "disfrutar del deporte, mejorar su bienestar y reforzar hábitos de vida saludable".

Además, el diputado ha añadido que en Bédar han podido comprobar "de primera mano la energía, las ganas y la implicación de cada usuario en cada una de las estaciones", al ver a más de un centenar de personas "disfrutando juntas del deporte, conviviendo y compartiendo esta experiencia".

En relación, ha agregado que van a seguir impulsando iniciativas "que fomenten el envejecimiento activo" porque contribuyen a hacer de la provincia almeriense "un lugar más saludable, más activo y con más calidad de vida".

Bajo este contexto, esta jornada de los Encuentros de Escuelas de Deporte y Salud, que se ha desarrollado en Bédar y que recorrerán diferentes puntos de la provincia, ha incluido un circuito de estaciones con ejercicios de fuerza con bandas elásticas, sesiones de movilidad y respiración inspiradas en el yoga, juegos tradicionales y de equilibrio, dinámicas de coordinación óculo-manual y la preparación de una coreografía final, que ha servido como cierre conjunto antes de los estiramientos y la relajación.