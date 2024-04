La Diputación resalta el "reconocimiento" que recibe la marca 'Sabores Almería' en la Feria 'Salón Gourmets'

ALMERÍA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Sabores Almería' está presente en la 37 edición de 'Salón Gourmets', en Madrid, la feria de bebidas y de alimentación de calidad "más importante del mundo". Las "sensaciones" de los representantes de las 26 empresas de la marca gourmet de la Diputación de Almería que exhiben sus productos hasta este jueves, 25 de abril, en Ifema, están siendo "muy positivas" y "ponen de relieve la buena valoración del público a su propuesta".

En un comunicado, la Diputación ha celebrado que la presencia de la marca en este evento, que se desarrolla hasta este próximo jueves 25 de abril, se caracteriza "por el reconocimiento del público general y de los profesionales del sector" como una marca gourmet de "máxima excelencia", que mantiene "un equilibrio perfecto" para satisfacer las expectativas culinarias de todos los consumidores, ya sean simples aficionados o chefs de alta cocina.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha recordado que "uno de nuestros grandes objetivos con 'Sabores Almería' es que las empresas de la marca tengan la oportunidad de mostrar sus productos y establecer líneas de colaboración que les permitan crecer comercialmente". "Estas grandes ferias reúnen a los agentes más importantes del sector, algo que, de otro modo, resultaría muy complicado llegar a ellos", ha explicado.

Asimismo, Sánchez ha valorado el papel que "los chefs almerienses están desempeñando en nuestro 'stand' como los grandes embajadores de los productos de la marca al realizar espectaculares platos con ingredientes cien por cien almerienses". "Ellos son los primeros prescriptores de la marca y quienes más nos ayudan a difundir la excelencia y originalidad de los productos", ha indicado el diputado, quien ha referido que "tenemos la mejor materia prima que se potencia gracias al talento y trabajo de las empresas y cocineros de la marca gourmet de la provincia".

El espacio almeriense en 'Salón Gourmets' ha recibido la visita del 'influencer' gastronómico By Maure, que cuenta con más de 400.000 seguidores en su perfil de Instagram. El 'influencer' ha mostrado "su satisfacción" al descubrir la variedad y versatilidad de los productos almerienses.

"He podido disfrutar de varios productos y el punto diferenciador se encuentra en que cuentan con muy pocos conservantes, son productos muy naturales. Estamos en Almería que nos permite tener productos de temporada durante todo el año gracias a los invernaderos", ha señalado By Maure, que ha indicado que "al final, lo que buscamos son productos naturales y cercanos. Eso es lo que marca la diferencia. Me he llevado algunas cosas para meterlas en algún vídeo".

Una jornada más la actividad en el expositor de 'Sabores Almería' ha sido "muy intensa". Los 'showcookings' en la cocina de SIlestone by Cosentino arrancaban con el chef David Papis, de Katsu Izakaya, y su plato 'Dango de los Filabres', para llegar el turno después del chef Bruno Fernández - Paniagua.

Además, el escenario central de 'Sabores Almería' ha acogido las presentaciones de producto de Bodega Palomillo con su vino blanco Inés Joya del Alma Mía que es el nuevo nombre del antiguo Joya del Mediterráneo. Cárnicas Campohermoso ha presentado su novedad en esta feria, la gama de empanados, y ha servido una degustación de morcilla con fruta. La jornada se ha cerrado con productos de Licores Naturales con su "célebre" licor de jamón o el anís sin azúcar, entre otros preparados.

Las 26 empresas de 'Sabores Almería' que muestran sus productos en 'Salón Gourmets' son: Lorusso, Luxeapers, Almazara oro Sierra Nevada, Primaflor, Aceite Ecológico Oro del Desierto, Desuflí, Embutidos y Jamones Peña Cruz, Licores Naturales, Umai Gourmet 5º Sabor Abla, Cocinatur, Pedro Castaño, Tío Emilio, Miel Sierra Filabres, Los Remedios, Bodega Palomillo, CASI, SAT Cítricos del Andarax Ecocítricos, AOVE Castillo de Tabernas, Vegavilanos, Aceite Campos de Uleila, Oleo Almanzora, Aquí Carboneras, Jamones de Serón Checa, Industrias Cárnicas Campohermoso, Bodega Sierra Almagrera e Industrias Cárnicas Diego Molina.

Todas las presentaciones programadas en la cocina central del 'stand' de 'Sabores Almería' se podrán seguir en directo a través de las redes sociales de la marca y la web www.saboresalmeria.com.