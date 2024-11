El director Santiago Amodeo analiza la "anatomía de una película" en su masterclass en Fical (Almería)

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de cine sevillano Santiago Amodeo ha impartido este jueves la segunda masterclass de la XXIII edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde ha abordado la temática "anatomía de una película" en el edificio de la Fundación Unicaja, ubicado en el Paseo de Almería.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el creador de producciones como 'El factor Pilgrim' o 'Las Gentiles', ha explicado "cómo tratar una película como un organismo vivo".

"Cuando llega el casting de una película, puedo ver una cosa por mi estado de ánimo, porque he dormido bien, porque he tenido un buen día, pero mañana puedo ver otra cosa porque he tenido un mal día, me he peleado con mi pareja o han expulsado a mi hijo", ha reconocido Amodeo.

Asimismo, ha indicado que "hay veces que al actor o a la actriz le ha salido perfecta la prueba y luego, sin embargo, no es lo que buscábamos". "Jamás he echado a nadie ni he tenido que repetir ningún casting", ha bromeado.

Según ha indicado la Diputación de Almería, esta masterclass se celebra gracias al acuerdo de colaboración entre la Academia de Cine de Andalucía y DAMA. Tras las celebradas en Málaga y Sevilla, en Almería, dentro del marco de Fical, todos los participantes "han podido acercarse al guion cinematográfico de la mano de uno de los directores y guionistas más importantes de nuestra comunidad".

Amodeo ha explicado, desde su experiencia, cómo poner en pie una película, un proceso que define como algo vivo, en el que no solo se deben tomar decisiones, sino que estas deben ser acertadas.

"Volviendo a la idea principal de que una película es un organismo vivo, se necesita una guía porque te van a proponer cosas que no funcionan o que no es lo que buscabas y, por eso, es necesario tener algo muy preparado y estudiado de cómo va a ser la película", ha explicado el director sevillano.

Preguntado por los distintos actores o actrices con los que ha trabajado, el director ha indicado que ha trabajado con Juanjo Ballesta, Úrsula Corberó o Manolo Solo. "Cada uno tiene unos conocimientos distintos los cuales son siempre enriquecedores para el trabajo final de la película", ha puntualizado.

Siempre desde su punto de vista, se han analizado una serie de etapas que "nos ayudarán a no perdernos en el proceso". En esta clase, el autor de 'Astronautas' ha compartido con todos los presentes su enfoque sobre la escritura cinematográfica.

Santi Amodeo ha desarrollado su carrera en el cine como director y guionista. Sus películas han participado en la mayoría de los grandes festivales del mundo. En sus inicios formó pareja con Alberto Rodríguez, en obras como el cortometraje 'Bancos' y el largometraje 'El factor Pilgrim'.

En 2004 fue candidato a mejor director novel en los Premios Goya por la película 'Astronautas', elegida por Variety como una de las diez películas europeas de ese año.

Su largometraje 'Cabeza de perro' (2006) fue la primera película española que ganó un premio en el Festival de Shanghái, el más importante del cine asiático.

Otros títulos de su filmografía son '¿Quién mató a Bambi?', que se situó entre las películas españolas más vistas del año, Yo, mi mujer y mi mujer muerta, 'Las Gentiles' y 'El cielo de los animales', aún en fase de posproducción.