La diseñadora de vestuario Clara Bilbao lleva su debut como cineasta a Fical: "Dirigir mola mucho más"

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diseñadora de vestuario Clara Bilbao ha presentado este sábado 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', su primera película como directora con la que participa en la sección nacional de largometrajes 'Ópera prima' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde ha trasladado su experiencia al frente de un film protagonizado por grandes estrellas del cine español como Carmen Machi, Antonio de la Torre o Luis Tosar.

"La faceta de dirigir es como la de hacer el vestuario, solo que con más poder, que es mucho más gustoso todavía porque eres la que decides todo, mola mucho más", ha valorado durante la presentación de la película en la que ha estado acompañada del actor Óscar Ladoire, con el que contó desde "el minuto cero" para integrar el reparto de este comedia negra ambientada en los años de la posguerra española.

La directora ha valorado la oportunidad que supone Fical para poder acercar de nuevo al público la cinta que se estrenó el pasado mes de marzo en el Festival de Cine de Málaga, donde dejó constancia de la mezcla de géneros y diversas capas y temáticas que aborda la producción, con la que trata de romper con ciertos tópicos ligados al cine español ligado a la Guerra Civil.

"Me parecía que merecía la pena hacer un proyecto arriesgado y sin miedo", ha explicado Bilbao ante una producción que trata de "no contentar al público en general solamente por contentar, sino tratar de contar una historia diferente y con una visión distinta" desde un tono diferente al habitual que ofrecía "nuevos retos" para los intérpretes.

La cineasta ha asegurado que ha tirado de sus casi tres décadas de experiencias en el mundo del cine donde como diseñadora de vestuario se ha esforzado en "poner en pie personajes con otros ingredientes y con otras herramientas", toda vez que durante este periodo ha pasado una gran parte de su tiempo "hablando con cada actor sobre cómo es su personaje" en una película.

"Tengo muchísima experiencia en tratar con actores desde el punto de vista narrativo", ha dicho en referencia a cómo ha afrontado un proyecto que ha aguardado durante siete años ante el empeño del guionista Miguel Barros en que fuera ella quien dirigiera el film.

Bilbao ha señalado que el propio guion consiguió convencer a muchos de los intérpretes que participan en la obra hasta el punto de que tras remitirle el proyecto a la actriz Carmen Machi, que en ese momento se encontraba en Buenos Aires, tardó apenas seis horas en aceptar su participación.

"Todos estaban cautivados con el guión y enseguida demostraron confianza conmigo. Han sido muy buenos, han sido muy profesionales, han sido muy obedientes, se han dejado llevar, no han sido impositivos, han sido muy respetuosos, no me han tratado como a una directora novel. Yo me sentía como si lo hubiera hecho más veces", ha estimado.

El actor Óscar Ladoire ha alabado el trabajo realizado por la directora, quien a nivel de rodaje enfrentó la producción en apenas cinco semanas en una aldea próxima a Villalba (Lugo) con un gran equipo pese a tratarse de una ópera prima. "Lo increíble es que Clara esté viva después de ese rodaje", ha valorado para destacar como consiguió llevar la cinta "a buen fin" e involucrar a todos "en la misma dirección".

"Es un placer estar con los monstruos que están aquí y haber trabajado con Clara", ha añadido ante una película "marciana" basada en una novela de Raymond Queneau que ya se encuentra disponible en algunas plataformas audiovisuales y "hay que ver".