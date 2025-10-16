El Encuentro +45 para aprovechar el talento sénior reúne en Almería a casi 30 empresas y 400 participantes

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Almería ha acogido este jueves el Encuentro +45, un evento diseñado para facilitar el acceso al mercado laboral de personas desempleadas de entre 45 y 60 años que ha contado con la participación de casi 30 empresas expositoras y alrededor de 400 asistentes registrados.

El evento ha servido como punto de encuentro entre compañías que buscan talento y profesionales con experiencia que desean reincorporarse al mercado de trabajo, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

El acto inaugural ha estado presidido por el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial, Fernando Giménez, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañados por la diputada provincial Esther Álvarez, la concejala de Empleo, Lorena Nieto, la directora general de la Cámara, María Dolores Garcés, y el delegado territorial de Empleo, Amós García.

El objetivo de este encuentro es ofrecer oportunidades para que la situación laboral de las personas de entre 45 y 60 años en Almería cambie y puedan incorporarse al mercado de trabajo. "Las personas mayores de 45 años enfrentan prejuicios que dificultan su contratación, incluso en contextos de recuperación económica, y ese edadismo laboral debemos combatirlo con hechos y programas efectivos", ha observado Parra.

Por su parte, Giménez ha señalado que "este Encuentro +45 es un espacio donde las empresas pueden descubrir el enorme potencial de miles de almerienses que tienen mucho que aportar".

"Desde la Diputación reafirmamos nuestro compromiso con el empleo, la formación y la igualdad de oportunidades, especialmente en los municipios del interior, porque creemos firmemente que el futuro de Almería se construye sumando el talento de todas las generaciones", ha añadido.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado el valor de esta cita para el tejido empresarial y social de la ciudad. "Es una magnífica oportunidad para fomentar las posibilidades de empleo porque se reúnen a empresas y demandantes en una misma plataforma", ha valorado.

Al mismo tiempo, ha asegurado que "a pesar de las pocas competencias del Ayuntamiento en esta materia, siempre estamos dispuestos a impulsar estas iniciativas para mejorar la empleabilidad."

Entre las entidades y empresas participantes se encuentran Acción Laboral, Agroponiente, Asociación Innova Almería, Asociación Noesso, Asociación SE, Audal, Casi, Atende, FAAM, Ikea Almería, Ilunion, Innova Humana, Inserta Empleo/Fundación ONCE, J. Carrión, Labordequipo S.L., Leroy Merlin, Manpower, Plan de Empleo Cruz Roja, Randstad, Superplush, Talentis Selección, Trébedes, Santalucía, Borosa Market, ATU, SAE, Testuvir Digital, Mudanzas Alcazaba y la propia Cámara de Comercio de Almería.

El Encuentro +45, que tuvo una primera edición en Albox, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y representa un paso más en la estrategia de la Cámara para impulsar la inserción laboral de personas con experiencia profesional y poner en valor su talento ante las empresas de la provincia de Almería.