'La estrella azul' cierra el certamen 'Ópera prima' de Fical con la música y vida de Mauricio Aznar

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Nacional de Largomentrales 'Ópera prima' de esta edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha cerrado este viernes su fase expositiva con la presentación de 'La estrella azul', llegó a los cines en 2023 para mostrar la vida y obra del músico Mauricio Aznar.

Durante la presentación, el director de Fical, Enrique Iznaola, ha valorado que esta ha sido una película que "ha ido creciendo y creciendo hasta extender su palmarés y presencia en festivales hasta este 2024" de modo que cuenta con "muchas papeletas para ser una gran triunfadora en las nominaciones de los Goya", según ha estimado.

El director y guionista de 'La estrella azul', Javier Macipe, y su protagonista, Pepe Lorente, han compartido los entresijos de esta biografía sobre la figura de Mauricio Aznar, un rockero "pionero y carismático" de la escena musical zaragozana de los años 80, que a comienzos de los 90 decidió viajar a Argentina a profundizar en la llamada que sintió por el folclore de Santiago del Estero y otras regiones.

"Ha sido un proceso que me ha llevado diez años y que ha tenido entrevistas con todos sus familiares, amigos, viajes a Argentina un trabajo muy inmersivo que también llegó a Pepe (Lorente) en 2019, que también viajó conmigo y estuvo muy en contacto con los amigos y familia de Mauricio para contagiarse de esa esencia", ha manifestado el director.

Fue tras el tercer día de rodaje, en marzo de 2020, cuando se declaró el confinamiento por covid, lo que ha hecho que haya planos de la película que estén grabados en 2020 y otros correspondan a una toma filmada tres años después.

"Hay que valorar a Pepe que mantuvo el tupé, las patillas, todo, para que saliera bien", ha bromeado el director ante de asegurar que tenían "mucha fe en la película, en que llegara al público más allá de los que son fans del músico, porque a veces ocurre eso en las 'biopic'".

"No queríamos que quedara en algo muy local de Zaragoza y que solo guste a quienes conocieran a Mauricio, sino que hubiera una cierta universalidad y también usando unos códigos que no caducaran, que hicieran a la película algo más atemporal", ha abundado.

Mauricio Aznar comenzó su andadura musical en la banda de rockabilly Golden Zippers, para crear a mitad de los ochenta el grupo Más Birras, que tiene el honor de ser el único grupo del que Héroes del Silencio, paisanos zaragozanos, grabó una versión de estudio: 'Apuesta por el rock and roll'.

De hecho, Enrique Bunbury, que hace un pequeño cameo en la película, jugó un papel "fundamental" para que el proyecto pudiera arrancar, según Macipe. "Mandé el guion a varias productoras y no es que me dijeran que no, es que no me contestó ninguna siquiera. Entonces, decidí hablar con Enrique, miré su agenda de conciertos, vi cuándo no tenía fechas y volé hacia Los Ángeles, a su casa. Cuando llegué allí me dijeron que estaba en directo en el programa de Buenafuente en España".

Para meterse en el papel, Pepe Lorente ha confesado que "al principio era una losa que sí que sentía. Mauricio Aznar era como un John Lennon de Zaragoza, muy querido por todo el mundo y era una responsabilidad".

Asimismo, han explicado que uno de los secretos del éxito de la película es que toda la música "está cantada y tocada en directo de verdad". Por eso el personaje de Mauricio se rodea de músicos y Pepe Lorente las interpreta, "aprendiendo a tocar la guitarra y a cantar".