El Festival de Cine de Almería exhibirá 14 películas de ficción en 'Ópera Prima' y suma sección competitiva documental

El director de Fical, Enrique Iznaola, la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, durante la presentación de 'Ópera Prima'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha seleccionado 20 largometrajes nacionales para la sección competitiva 'Ópera Prima' de su XXV edición, de los que 14 son películas de ficción y seis documentales, un género que este año contará por primera vez con una sección propia y un premio al mejor documental.

El certamen, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre, ha recibido 107 obras inscritas en la convocatoria, entre ellas 49 películas de ficción y 56 documentales, según ha detallado la Diputación Provincial en una nota.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que las producciones seleccionadas ofrecen "historias que nos llevarán por viajes emocionales fascinantes", que abarcan desde las tensiones de la vida rural y la supervivencia ante las fuerzas de la naturaleza hasta los dilemas morales, la vejez, la memoria y el amor.

Morales ha explicado que el crecimiento en el número y la calidad de las producciones documentales ha llevado al festival a crear esta nueva categoría competitiva.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha animado al público a disfrutar de las proyecciones y ha destacado "ese vínculo que tiene Almería con el cine", tanto por su relación con la industria cinematográfica como por la actividad de los creadores locales, a los que se ha referido tras las proyecciones de cortometrajes almerienses.

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha destacado la presencia de producciones andaluzas como 'Iván & Hadoum', 'La ventana abierta' y 'Los justos', así como de películas que suponen el salto a la dirección de actores, como ya ocurrió con Raúl Arévalo y Daniel Guzmán.

Entre estos últimos ha citado a Aina Clotet, que estuvo en el Festival de Cannes y que presentará 'Viva', mientras que José Mota estrenará 'Arriba Tutto' y Jaime Lorente participará con 'El mal hijo'.

Iznaola también ha resaltado la presencia de directoras en la selección y ha citado títulos como 'Ni contigo ni sin mí', 'Corredora', 'La ventana abierta', 'Yo no moriré de amor' y 'Hermanas', esta última protagonizada por Elena Anaya, premio 'Almería, Tierra de Cine'.

PELÍCULAS A CONCURSO

La sección de ficción contará con 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'Caminando con el diablo', de Rubén Pérez Barrena; 'Ni contigo ni sin mí', de María Ruiz; 'El mal hijo', de Jaime Lorente López; 'La ventana abierta', de Ana Graciani; 'Balandrau, viento salvaje', de Fernando Trullols, y 'Corredora', de Laura García Alonso.

También competirán 'Viaje al país de los blancos', de Daniel Sancho Peris; 'Arriba Tutto', de José Mota; 'Viva', de Aina Clotet Fresquet; 'Los justos', de Jorge A. Lara y Fer Pérez; 'Dos días', de Gonzaga Manso; 'Hermanas', de Ione Hernández Sáenz, y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

En la categoría documental competirán 'Carlos Saura. Ese niño de la fotografía', de Anna Saura Ramón; 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste; 'Mudras. Bailando hilos invisibles', de María Salgado Gispert, y 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', de Sara Sálamo.

La sección también contará con 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', de Manu Huelva y Miguel Poveda, y 'El ladrón de la noche', de G. Hernández.

JURADOS DE LAS DOS SECCIONES

El jurado de la categoría de ficción del certamen nacional de largometrajes 'Ópera Prima' estará presidido por la directora de cine Judith Colell y contará como vocales con las actrices Aida Folch e Ingrid García Jonsson, los directores Salvador Calvo y Javier Macipe, el director y productor Antonio Hens, miembro de la junta directiva de la Academia de Cine de Andalucía, y la periodista Elena Sánchez.

En cuanto a la nueva sección documental, el jurado estará presidido por la directora de cine Azucena Rodríguez y tendrá como vocales al director y productor Nacho Carballo, la directora Reyes Gallegos, el director Arturo Menor, miembro de la junta directiva de la Academia de Cine de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y la directora Nuria Vargas.