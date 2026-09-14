El Festival de Cine de Almería presenta la imagen de su XXV edición con una vuelta a sus elementos más icónicos

Presentación de la imagen del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha presentado este lunes el cartel y la nueva imagen de su vigésimo quinta edición, que se celebrará con más de un centenar de actividades del 13 al 22 de noviembre, y que se centra en los elementos más icónicos de la provincia y el cine rodado en Almería celebrado por el festival en el último cuarto de siglo.

El cartel, realizado por el diseñador gráfico Mariano Carmona, juega con "la importancia y fuerza visual del XXV en números romanos aprovechando cada uno de esos números para mostrar en su interior diferentes elementos icónicos asociados con Almería y el cine".

Según detalla la Diputación en una nota, la primera X muestra el sol, el mar y una cámara de cine; la segunda alberga el camaleón en el desierto que representa el logo de Fical y, la V, un rollo de película, una pita y la silueta de un pistolero en el desierto que inspiró la imagen de las primeras ediciones de Fical. "Precisamente este año se cumple el 60 aniversario del rodaje de 'El bueno, el feo y el malo'", han recordado a tenor de esta última imagen.

La vicepresidenta y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha detallado que "el XXV aniversario no aparece en esta propuesta como un elemento añadido ni como una simple referencia temporal" sino que "se convierte en la propia estructura visual del cartel".

"Las tres formas que componen el número romano actúan como ventanas abiertas a la historia, el territorio y la identidad del festival. No son un recurso decorativo: son el soporte narrativo sobre el que se construye toda la imagen. Cada una de estas formas alberga un fragmento del universo Fical", ha valorado Morales.

Asimismo, la diputada ha añadido que "estas ventanas juntas construyen un relato que conecta el origen del festival, su evolución y el territorio que le da sentido", lo que hace que la cifra se convierta en "una imagen reconocible, capaz de representar 25 años de cine, cultura e identidad almeriense".

El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que el cine es "una herramienta fundamental para la promoción de Almería en otros territorios y Fical atesora 25 de años de éxito como nexo para reforzar esa vinculación y hacer que la ciudad y la provincia sigan brillando con fuerza en este ámbito".

Pérez de la Blanca ha recordado que esa conexión de Almería con el cine, las series y otras producciones audiovisuales sigue siendo "fuente de riqueza, empleo y dinamismo y como muestra esas tres grandes producciones que ha recibido a Almería en los últimos meses: 'La momia', 'Iván & Hadoum' o la serie de 'Tomb Raider'".

El concejal de Cultura también ha avanzado que "en esta línea de trabajo muy pronto inauguraremos un nuevo set de rodaje en la Casa del Cine, para que las productoras también cuenten en Almería con todo lo necesario para el rodaje en interiores".

La delegada territorial de Juventud de la Junta, Dolores Martínez, ha destacado el apoyo del Gobierno andaluz a través de ayudas al sector "con casi seis millones de euros destinados a 59 producciones y proyectos de desarrollo en toda la comunidad". "Hemos concedido ayudas a 37 proyectos de producción y 22 de desarrollo, reforzando el talento andaluz y situando a Andalucía como referente nacional en gestión y agilidad administrativa", ha dicho.

Además, Martínez ha especificado que "para esta XXV edición de Fical, la Junta de Andalucía patrocina el festival desde distintas vertientes, además de la cesión de espacios clave como nuestra biblioteca, demostrando la colaboración institucional necesaria para que este festival siga creciendo".

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha manifestado la "gran importancia del público, de los almerienses que año tras año han asentado y engrandecido el festival hasta convertirlo en lo que es hoy", así como de los trabajadores y colaboradores "anónimos sin los que nada de esto se podría haber llevado a cabo". Además, ha recordado que se trabaja "intensamente" en cerrar todas las actividades y secciones de la nueva edición del festival que se "irán desvelando poco a poco".