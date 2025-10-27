El Festival de Cine de Almería selecciona las 12 películas y las 26 series que acudirán a sus secciones competitivas

El director de Fical, Enrique Iznaola, y la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha dado a conocer las 12 películas y las 26 series que competirán en sus respectivas secciones durante el transcurso de este evento, que celebra su vigésimo cuarta edición del 14 al 23 de noviembre.

El certamen 'Ópera prima', que reconoce las mejores producciones cinematográficas de directores noveles, ha seleccionado para ir a concurso son 'Aro Berria' (Irati Gorostidi), 'Ciudad sin sueño' (Guillermo Galoe), 'Enemigos' (David Valero), 'Esmorza amb mi' (Iván Morales), 'Estrany riu' (Jaume Claret Muxart), y 'Forastera' (Lucía Aleñar Iglesias).

También compiten en esta sección los filmes 'La tierra de Amira' (Roberto Jiménez), 'Leo & Lou' (Carlos Solano), 'Lo que queda de ti' (Gala Gracia), 'Sorda' (Eva Libertad), 'Tras el verano' (Yolanda Centeno), y 'Voy a pasármelo mejor' (Ana de Alva).

El certamen ofrece hasta seis premios en distintas categorías, casi todo ellos fallados por el jurado presidido por el cineasta Manuel Martín Cuenca con el productor Álvaro Ariza, los intérpretes Fernando Cayo, Marta Hazas y Paula Usero, la productora Piluca Baquero y la directora Paula Palacios como vocales.

De otro lado, el Certamen Nacional de Series se desarrollará con 26 nominadas que optan a los 14 premios en distintas categorías divididas por género, interpretaciones, tipo de emisión y 'showrunners', entre otros criterios.

Con base en las principales productoras y plataformas del país, Movistar Plus+ cuenta con 21 nominaciones; Atresmedia, Atresplayer, Antena 3 con 16 nominaciones; Netflix con 11 nominaciones; Disney+ con diez nominaciones; Mediaset con siete nominaciones; Amazon Prime Video con cuatro nominaciones; Skyshowtime con cuatro nominaciones; y TVE con una nominación.

El jurado de la sección de series se ha dividido en dos este año. En la categoría de Comedia y Miniserie el presidente es Fernando Colomo y, como vocales, el periodista Gonzalo Miró, la representante artística Kahlia Garzón, y los intérpretes Rubén Ochandiano y Cristina Gallego. El de la sección de Drama y Emisión Diaria está presidido por el showrunner David Bermejo y los intérpretes Juan Carlos Vellido, Laura Ramos, Manu Baqueiro e Irene Arcos.

La diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director de Fical, Enrique Iznaola, han desvelado los títulos que participan en estas secciones que "constituyen la columna vertebral del festival".

Las películas a concurso y las series nominadas "ofrecen un resumen de lo mejor del audiovisual español del último año dando la posibilidad de que algunos de sus integrantes mantengan encuentros con el público en presentaciones, premieres o charlas", han valorado.

Morales se ha mostrado "convencida" de que "un año más, Fical colmará las expectativas de los amantes del séptimo arte, haciéndonos disfrutar con cada proyección, con cada historia y con cada emoción compartida".

"'Ópera prima' se ha consolidado como uno de los apartados más interesantes y esperados del festival, ya que nos permite descubrir los trabajos de directores y directoras noveles de nuestro país", ha dicho la diputada provincial, para quien el festival de series es, a su vez, "un reflejo del momento dorado que vivimos para la creación audiovisual, con un formato que no deja de evolucionar en calidad y en alcance".

Por su parte, Iznaola ha asegurado que "mejoramos cada año porque contamos con una mayor participación y se nota también en la calidad de las producciones que vamos a tener a concurso".

En 'Ópera prima', según ha estimado, se van a poder ver "desde producciones de carácter independiente y de autor a obras comerciales con recorridos, en general, muy buenos en festivales y algunas son favoritas a los Goya", y del mismo modo ha destacado la calidad de las series nominadas y las primicias, en esta sección, con las que contará Fical.