La final de la Iberian Cup by Domino's se disputará en Roquetas de Mar (Almería) el 16 de noviembre

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería), con capacidad para más de 1.200 espectadores, acogerá el último partido del año competitivo de League of Legends el próximo 16 de noviembre, de forma que las entradas para el evento se pondrán a la venta el 8 de octubre coincidiendo con el arranque de la Iberian Cup by Domino's.

"Damos las gracias a la Diputación de Almería por acompañar a LVP en uno de los eventos de eSports más importantes del año. La Iberian Cup reúne a los mejores equipos de League of Legends de España y Portugal con un formato explosivo, muy divertido para los espectadores, así que esperamos que el Teatro Auditorio se llene y disfrute del espectáculo", ha trasladado en una nota el CEO de LVP, Jordi Soler.

El presidente de Diputación de Almería, Javier Aureliano García, se ha mostrado "orgulloso" de que la provincia de Almería pueda albergar un evento "tan relevante" que reúne a los mejores equipos de eSports de toda la Península.

"Estamos seguros de que va a ser un éxito este evento y que la provincia y el destino 'Costa de Almería' va a conquistar el corazón de cada uno de los participantes. Es una gran oportunidad para promocionar nuestro destino con un público mayoritariamente juvenil y estamos seguros de que para muchos será la primera, pero no la última vez, que vendrán a disfrutar de la provincia con más horas de sol del continente mediterráneo", ha dicho García.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la "relevancia" de este evento, que va a "suponer una oportunidad" para dar a conocer la ciudad y su "importante oferta turística, de ocio y cultural a un público joven y aficionado a este tipo de competiciones y juegos online".

"Una vez más, Roquetas de Mar va a demostrar su capacidad organizativa para acoger competiciones y eventos de interés que tendrán repercusión no sólo en la provincia sino a nivel internacional", ha añadido.

La séptima edición de la Iberian Cup by Domino's estrena un nuevo formato que promete emoción desde la primera eliminatoria, en la que entrarán en juego los 30 equipos participantes. En la primera ronda (8, 9, 15 y 16 de octubre), todos los cruces se disputarán al mejor de tres mapas con la particularidad de que no se podrán repetir campeones. Si un equipo escoge a un campeón, ya no será elegible ni por ese equipo ni, como novedad, tampoco por su rival durante el resto de la eliminatoria.

Otra novedad importante es que los equipos que se clasifiquen para octavos de final tampoco podrán utilizar los campeones que hayan usado en su anterior cruce. Los octavos de final se disputarán los días 23, 24, 30 y 31 de octubre. Desde cuartos de final en adelante, los encuentros serán al mejor de cinco mapas y, como sucede en las rondas anteriores, no se podrán repetir campeones.

En este caso, los equipos sí podrán elegir campeones de rondas anteriores. Además, el quinto mapa se hará bajo el sistema de blindpick, es decir, los equipos no conocerán qué campeones ha elegido su rival hasta que salten a la Grieta del Invocador, el terreno de juego de League of Legends.

Los cuartos se jugarán los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre, mientras que las semifinales están previstas para los días 11 y 12 de noviembre y la gran final, que se disputará en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, para el sábado 16 de noviembre.

La Iberian Cup presented by Domino's cuenta con el apoyo de Kitkat, MediaMarkt, OMEN, Cacaolat, HyperX, Costa de Almería, Samsung y Air Europa. Toda la competición se emitirá en el canal de Twitch de LVP y contará ante las cámaras con el equipo habitual de comentaristas.