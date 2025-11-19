Gádor (Almería) acoge este fin de semana su octava edición del Rallycrono con más de 30 pilotos

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio almeriense de Gádor se prepara para celebrar este fin de semana el VIII Rallycrono Villa de Gádor, una cita ya consolidada dentro del Campeonato de Andalucía de Rallycrono, que reunirá a una treintena de pilotos, equipos y aficionados al motor.

La organización ha presentado el programa oficial del evento, que dará comienzo el viernes 21, cuando a las 20,15 horas se celebrará la tradicional ceremonia de salida en la Plaza del Ayuntamiento, punto de encuentro para participantes y público.

Las actividades continuarán el sábado 22, jornada clave de competición, según ha indicado la Diputación en una nota. Desde las 10,30 horas, también en la Plaza del Ayuntamiento, se publicará la lista de autorizados a tomar la salida y se iniciará la caravana de vehículos hacia el tramo seleccionado.

Con ello, se prevé realizar el corte de carreteras en los trazados AL-3411, AL-1075 y AL-3408. A las 11,00 horas está prevista la salida, tras lo cual se sucederán los tramos A-1, B-1, A-2 (TC Plus) y B-2, en los que los pilotos demostrarán su destreza y velocidad.

La jornada concluirá a las 20,00 horas con la entrega de trofeos en la Plaza del Ayuntamiento, poniendo el broche final a un fin de semana dedicado al motor.

El diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha detallado que "el Rallycrono Villa de Gádor vuelve a demostrar la enorme fuerza del deporte del motor en nuestra provincia. Esta prueba es un ejemplo de cómo un municipio puede convertir una afición en un auténtico motor de dinamización social y económica, atrayendo a pilotos, equipos y aficionados de toda Andalucía".

"Desde la Diputación Provincial de Almería seguimos impulsando eventos que, como este, proyectan la imagen de nuestros municipios y de la provincia de Almería. Felicitamos al Ayuntamiento de Gádor, a la Escudería Valle del Andarax y a todos los que hacen posible que esta cita siga creciendo y situándose entre las más destacadas del calendario andaluz", ha añadido el diputado de Deportes.

Por su parte, la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha explicado que además del espectáculo automovilístico, este fin de semana "supone un impulso para nuestro comercio, nuestra hostelería y la proyección de nuestro pueblo en toda Andalucía".

"Quiero agradecer el trabajo de los organizadores, voluntarios, cuerpos de seguridad, Diputación Provincial de Almería y a todos los vecinos que hacen posible que esta prueba se desarrolle con éxito. Invitamos a todo el mundo a disfrutar del motor, siempre con responsabilidad y seguridad", ha añadido.

Por último, desde la Escudería Valle del Andarax han explicado que "la prueba será la última carrera puntuable del Campeonato Andaluz de Rallycronos 2025, manteniendo su importancia dentro del calendario. Asimismo, el evento también será puntuable para la Copa Diputación de Almería 2025, reforzando su papel destacado en el automovilismo provincial.

El trazado gadorense, conocido por su combinación de tramos rápidos y a su vez técnicos, volverá a poner a prueba la habilidad y precisión de los equipos. Más de una treintena de inscritos participarán en esta edición, contando con una calidad de inscritos a destacar.

El VIII Rallycrono Villa de Gádor reafirma así su posición "como una de las citas más esperadas de la provincia y se prepara para despedir la temporada 2025 con una jornada llena de emoción y pasión por el motor".