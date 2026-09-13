Huércal-Overa acoge la Gala por el Autismo 2026 de ASTEA con el respaldo de la Diputación de Almería

Gala por el Autismo 2026 en Almería provincia - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, ha participado en Huércal-Overa en la Gala por el Autismo 2026 organizada por ASTEA Autismo Almería.

Según ha indicado la institución provincial en un comunicado, Escobar ha estado acompañado por el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, y la presidenta de ASTEA Autismo Almería, Mónica López, en una cita que ha reunido a familias, profesionales, colaboradores y representantes institucionales para visibilizar la realidad de las personas con autismo y reconocer el trabajo que desarrolla la asociación en la provincia.

Escobar ha destacado que "ASTEA realiza una labor fundamental acompañando a las personas con autismo y a sus familias, ofreciéndoles apoyo, recursos y oportunidades. Desde la Diputación compartimos ese compromiso y seguiremos trabajando junto a las asociaciones para avanzar hacia una provincia más inclusiva, en la que todas las personas, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades".

Por su parte, Domingo Fernández ha señalado que "en este puzle encajamos todos y tenemos que construirlo entre todos", y ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de Huércal-Overa, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía a la labor que desarrolla ASTEA. Asimismo, el alcalde ha agradecido la implicación de todas las personas, entidades y colaboradores que han hecho posible la celebración de esta gala.

La gala ha contado con diferentes actuaciones musicales, un desfile inclusivo de trajes de flamenca y la entrega de reconocimientos a personas y entidades que han colaborado con ASTEA durante el último año.