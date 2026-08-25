El IV Encuentro 'Saborea Almería en Feria' elige a los seis finalistas del concurso de gastronomía

Encuentro 'Saborea Almería en Feria'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Encuentro de Gastronomía Almeriense 'Saborea Almería en Feria' que se celebra en la Plaza de las Velas ha servido de escenario al jurado para anunciar a los finalistas que disputarán este miércoles, a partir de las 11,45 horas, la gran final del 30º Concurso de Gastronomía, en categoría de adultos.

Los seis seleccionados --cuatro mujeres y dos hombres-- tendrán que elaborar unas gachas almerienses. El plato mejor valorado por el jurado será premiado con una dotación de 1.000 euros y el segundo con 500 euros, si bien también habrá dos accésits con 200 euros cada uno, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El espacio cuenta con una zona de sombra de aproximadamente 300 metros cuadrados, con capacidad para un centenar de asistentes sentados, de manera que puedan disfrutar de las actividades durante las horas centrales del día con mayor comodidad.

Esta cuarta edición de Gastronomía Almeriense reúne a un magnífico elenco de profesionales de la cocina almeriense y de otros puntos de España, con chefs como Héctor García, Carlos Salinas, David Papis, Juan Miguel Tijeras, Patricio Úbeda o María Guernoun.

El domingo fue el turno de Iria Espinosa, chef y copropietaria del restaurante Árbore da Veira, en A Coruña, distinguido con una Estrella Michelin; y el jueves visitará el expositor la chef, comunicadora y divulgadora agroalimentaria Caterina Pak conocida por su participación en distintos formatos audiovisuales y por su vinculación con la gastronomía, la agricultura y el territorio almeriense.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, han visitado este encuentro culinario en su cuarta jornada.

"Cuando hablamos de gastronomía almeriense hablamos de platos, pero también de nuestros agricultores, productores, mercados, comercio y, como no, de nuestros establecimientos hosteleros", ha destacado la primera edil ante un evento que funciona como "un escaparate de todo lo bueno que tenemos" para "seguir proyectando Almería".

Hasta el 29 de agosto el encuentro gastronómico va a contar con exhibiciones culinarias, ponencias, degustaciones y concursos gastronómicos, tanto de adultos como infantiles, además de un día dedicado a la gamba roja.

Por su parte, Sánchez ha señalado que "este encuentro es una magnífica oportunidad para acercar 'Sabores Almería' a miles de almerienses y visitantes durante la feria, poniendo en valor la calidad de nuestros productos y, al mismo tiempo, el talento de los profesionales que los transforman y los llevan a la mesa".

"Desde la Diputación seguimos apoyando espacios como este, que ayudan a promocionar nuestra gastronomía, a generar oportunidades para los productores de la provincia y a reforzar la marca almeriense a través de uno de nuestros grandes valores: su producto y su cocina", ha añadido.

El diputado provincial ha indicado que "iniciativas como esta demuestran que la gastronomía almeriense es mucho más que un producto de calidad: es identidad y también una forma de generar actividad económica y oportunidades en nuestros municipios".

El chef Rafa Rodríguez ha agradecido "a todas las administraciones por colaborar en esta edición, que está registrando un lleno absoluto cada jornada de celebración".