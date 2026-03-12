El IV Taller de Pintura de Paisaje Natural Cabo de Gata (Almería) arrancará el 15 de abril en La Isleta del Moro

Presentación del taller de pintura de paisaje natural de Cabo de Gata (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, ha presentado la IV edición del Taller de Pintura de Paisaje Natural, que se celebrará del 15 al 19 de abril en La Isleta del Moro, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería).

El delegado ha destacado que esta iniciativa "vuelve a unir arte y naturaleza en uno de los enclaves más singulares del litoral mediterráneo", sentido en el que ha subrayado que este espacio protegido no solo constituye "un entorno de extraordinario valor ambiental, sino también un escenario privilegiado para la creación artística".

El taller estará dirigido por el pintor realista almeriense Andrés García Ibáñez, quien guiará durante cinco jornadas a un máximo de 25 participantes mayores de 18 años --con cinco plazas de reserva-- en una experiencia intensiva centrada en la práctica de la pintura del natural, según han trasladado en una nota.

Las sesiones se desarrollarán en horario de mañana y tarde entre el 15 y el 18 de abril, trabajando directamente en el paisaje con libertad técnica, óleo, acrílico, acuarela o dibujo, entre otras disciplinas.

El 19 de abril se dedicará a una última sesión de trabajo por la mañana y, posteriormente, a la selección de obras y montaje expositivo, culminando con el acto de clausura previsto a las 19,00 horas en el Hotel de Naturaleza de Rodalquilar.

El artista Andrés García Ibáñez ha destacado la relevancia de la iniciativa al señalar que el taller reúne a un grupo de pintores que trabajan directamente desde el paisaje, "algo poco habitual en Almería, donde el territorio ha sido muy fotografiado pero apenas pintado".

En este sentido, ha subrayado que el paisaje del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar "posee una enorme riqueza de matices y una personalidad única que está atrayendo el interés de los artistas".

El pintor también ha señalado que esta propuesta contribuye a reforzar el atractivo cultural del Parque Natural, ya que "permite diversificar la oferta turística en momentos de menor afluencia y avanzar hacia un modelo en el que Cabo de Gata sea también un referente cultural, además de turístico".

Alonso ha felicitado a los organizadores por consolidar esta cuarta edición y ha reafirmado el respaldo de la Junta de Andalucía a iniciativas que apuestan por una forma de conocer la provincia "más sostenible, cercana y vinculada a la calidad, contribuyendo a la dinamización turística y a la desestacionalización desde la cultura y el respeto al entorno natural".

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de marzo y las solicitudes deberán remitirse por correo electrónico a la organización (asemparna@gmail.com), acompañadas de solicitud firmada, currículum abreviado y dossier fotográfico de obras.

REFUERZO A LA PROYECCIÓN TURÍSTICA

Por su parte, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha destacado que "este taller supone una oportunidad extraordinaria para descubrir y proyectar al mundo uno de los grandes tesoros turísticos de la provincia: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar".

Para Herrada, "la unión entre arte, paisaje y talento convierte esta iniciativa en una experiencia única que invita a contemplar nuestra tierra desde una nueva mirada y a poner en valor la riqueza natural y cultural que define a Almería".

En este sentido, la diputada de Turismo ha subrayado que "desde la Diputación seguimos apostando por propuestas que suman cultura y turismo sostenible, capaces de atraer a visitantes interesados en experiencias auténticas vinculadas a nuestra tierra y a nuestro destino 'Costa de Almería'".

Del mismo modo, ha celebrado que un artista "del prestigio de Andrés García Ibáñez" dirija este taller y reúna durante varios días a los diferentes participantes en enclaves tan singulares como La Isleta del Moro, puesto que "refuerza la proyección turística de nuestro destino".

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Níjar, María Jesús López, ha agradecido a los organizadores "su trabajo y su disposición para sacar adelante una iniciativa que alcanza ya su cuarta edición, consolidándose como una propuesta cultural de gran atractivo en nuestro municipio".

La edil ha subrayado el valor del taller para combatir la estacionalidad turística, ya que "atrae visitantes que se alojan en establecimientos locales, consumen en restaurantes y compran en comercios del municipio fuera de la temporada estival".

El presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Natural (Asemparna), Francisco Jesús García, ha agradecido el apoyo que desde el primer momento la entidad ha recibido de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Níjar y de Diputación.

"Sin su apoyo no hubiese sido posible alcanzar el éxito que este taller de pintura está cosechando en su ya cuarta edición", ha apuntado antes de distinguir la figura de García Ibañez, quien desde la primera edición "aparta su agenda y dedica unos valiosísimos días a trabajar para que el destino Cabo de Gata sea conocido mundialmente como el epicentro de la pintura al natural desde el interior de un Parque Natural".