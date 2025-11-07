Más de 40 coches históricos participan en la XXXV Ruta de Vehículos Antiguos en Almería

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 coches participan desde este jueves y a lo largo del fin de semana en la XXXV Ruta de Vehículos Antiguos que recorrerá en esta ocasión los municipios de Almócita, El Ejido y Uleila del Campo para culminar en la capital, donde este viernes se ha realizado una exhibición a las puertas del Palacio Provincial en la calle Navarro Rodrigo.

La Diputación de Almería ha ofrecido una recepción a los participantes de esta ruta, quienes proceden "de toda España". Les ha recibido el diputado provincial Álvaro Izquierdo, acompañado por el presidente del Club de Vehículos Antiguos de Almería, José Juan Soria, y los miembros del comité organizador Francisco Góngora, Nicolás Martín y José Mercader.

Según ha explicado la Diputación en una nota, Izquierdo ha destacado el "orgullo" que supone recibir a los miembros de esta nueva edición, quienes con sus vehículos exponen "un verdadero museo sobre ruedas y un escaparate perfecto para nuestra provincia".

"Ver llegar más de 40 vehículos históricos, algunos casi centenarios, desde tantos lugares distintos es síntoma de que Almería no solo atrae, sino que gusta, se repite y vuelve", ha valorado el diputado.

Así, ha felicitado a la Asociación Club de Vehículos Antiguos de Almería y, en particular a su presidente, por "la pasión y constancia que ponen en mantener esta ruta viva tras ya 35 ediciones". "Gracias por permitirnos ser parte de este recorrido", ha añadido el diputado provincial.

Por su parte, Soria ha valorado la acogida de la Diputación, que "todos los años demuestra su compromiso con las iniciativas que promocionan la provincia, apoyando nuestra Ruta de Automóviles Antiguos".

A la vez ha manifestado que "la ruta almeriense es un referente en toda España" dado que "los aficionados de las diferentes provincias quieren venir a Almería, primero porque es un destino que gusta, estamos en noviembre y tenemos un clima espectacular, y, segundo por la buena organización, les preparamos un trazado para disfrutar con el coche, y un programa complementario con gastronomía, turismo y cultura de los municipios que visitamos".

Entre los asistentes han acudido, como cada año, más de 250 estudiantes procedentes del ciclo de grado medio de Carrocería, grado medio de Electromecánica y grado superior de Automoción del IES Los Ángeles, quienes han comprobado cómo eran los motores del origen de la automoción, y han compartido las experiencias con los propietarios de los coches de época.

En la ruta participan más de 40 coches con presencia de míticas marcas como Ford, Franklin, Rolls&Royce, Packard o Buick. Los participantes proceden de Vitoria, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Cuenca, Ciudad Real, Burgos, Granada, Jaén y toda la provincia de Almería.

Tras la recepción, la Ruta ha marchado para Almócita y este fin de semana estará en El Ejido y Uleila del Campo. La ruta tuvo un preámbulo, en la tarde de este pasado jueves con la ofrenda floral a la patrona de Almería, la Virgen del Mar.