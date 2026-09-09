La Mini Desértica crece hasta los 700 participantes y estrena salida desde el Puerto de Almería

Presentación de la VII Mini Desértica de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VII edición de La Mini Desértica, que se celebrará el próximo 16 de octubre, ha aumentado este año el número de participantes con el objetivo de reunir hasta 700 menores --cien más que en 2025-- en una prueba que estrenará salida en el Puerto de Almería.

La prueba, que antecede a La Desértica, está dirigida a participantes de hasta 14 años y mantiene su carácter "inclusivo, participativo y no competitivo", con recorridos adaptados a las diferentes edades que van desde los 300 metros hasta los 1,8 kilómetros, según ha recordado la Diputación en una nota.

Entre las principales novedades de este año destaca el cambio de escenario de la salida, que se trasladará al Puerto de Almería, donde también se desarrollará la Feria del Corredor, para continuar en dirección al Paseo Marítimo. La prueba tendrá además un marcado carácter solidario en favor del Club Padre Huelin.

La inscripción tiene un coste simbólico de tres euros y su importe íntegro se donará a la entidad deportiva benéfica sin ánimo de lucro, que utiliza el deporte como herramienta de integración, igualdad y educación. El plazo se abrirá el 13 de septiembre a las 10,00 horas a través de la web www.ladesertica.es, y permanecerá abierto hasta completar las plazas disponibles.

El Centro Comercial Torrecárdenas volverá a ser uno de los puntos de recogida de dorsales: los días 13 y 14 de octubre, en horario de 10,00 a 20,00 horas, y el 15 de octubre de 10,00 a 13,00 horas, en el Cine Yelmo del centro comercial. También se podrán recoger el mismo viernes 16 de octubre, de 10,30 a 16,00 horas, en el Puerto de Almería. Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa al recoger su dorsal.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado "la apuesta que realiza La Legión por el deporte en la provincia y, especialmente, por el deporte base", y ha valorado que la Mini Desértica "se consolide año tras año como una de las actividades más esperadas dentro de la Feria del Corredor".

Cruz ha señalado que "el crecimiento de esta prueba queda demostrado con la ampliación del número de dorsales y con esa apuesta por los más pequeños, incorporando además un carácter inclusivo y solidario que representa muy bien los valores que queremos transmitir a través del deporte".

La diputada ha recordado además que la Mini Desértica forma parte del programa Almería Activa. "Desde la Diputación seguimos apostando por el binomio turismo y deporte como una herramienta para proyectar nuestra provincia y mostrar nuestra capacidad para acoger grandes eventos deportivos", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Casimiro, ha afirmado que "desde el Ayuntamiento queremos que Almería sea una ciudad cada vez más activa, la ciudad del bienestar, donde primen la calidad de vida y las personas, y para conseguirlo hay que empezar desde los más pequeños".

Casimiro ha indicado que la Mini Desértica es "una carrera inclusiva y solidaria" y ha destacado también el impacto que generan este tipo de acontecimientos en la ciudad. En este sentido, ha recordado que La Desértica generó en 2025 un impacto económico de 4,1 millones de euros, como ejemplo del potencial de Almería como destino de eventos deportivos.

El coronel jefe del Tercio 'Don Juan de Austria' de La Legión, José Manuel Sánchez Arribas, ha destacado el crecimiento experimentado por la prueba desde su nacimiento y ha señalado que, aunque nació como la Mini Desértica, "se hace más grande gracias al cariño de toda Almería". Sánchez Arribas ha explicado que el objetivo continúa siendo fomentar el deporte base saludable a través de una actividad plenamente participativa, inclusiva y no competitiva desde edades tempranas.

El gerente del Centro Comercial Torrecárdenas, Modesto García-Polo, ha destacado que esta presentación constituye ya una cita señalada en el calendario del centro comercial, y ha mostrado su satisfacción por seguir apoyando, un año más, una carrera que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos y familiares más esperados del año.

García-Polo ha señalado, además, que la Mini Desértica es una pieza más del compromiso del centro comercial con la ciudad, un compromiso que se traduce durante todo el año en distintas causas sociales y deportivas.

El presidente del club beneficiario ha agradecido el respaldo de la organización y de las instituciones implicadas, y ha destacado la importancia de que eventos de estas características incorporen también una vertiente solidaria que permita dar visibilidad y apoyo a la labor que desarrollan durante todo el año.

Los niños que han asistido a la presentación han conocido a la nueva mascota de La Legión y han recibido como regalo entradas de Ilusiona para la bolera, cortesía del centro comercial. Se espera la participación de hasta 700 niños, el número máximo de plazas ofertadas para esta edición.