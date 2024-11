El mito del terror 'Paul Naschy' protagoniza el documental 'Call me Paul' de Víctor Matellano

Presentacion del documental 'Call me Paul' en Fical.

Presentacion del documental 'Call me Paul' en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Provincial 'Francisco Villaespesa' ha acogido la presentación del documental 'Call me Paul', un trabajo que rinde homenaje al mito del terror Jacinto Molina (Paul Naschy).

El documental cuenta con la dirección de Víctor Matellano y la producción de Lino Sanz, David Torres, Abián Molina y Carlos Guerrero, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota. Con guion de Ángel Sala y el propio Matellano y música de Javier de la Morena, 'Call me Paul' cuenta con los intérpretes Caroline Munro, Jack Taylor, Sergio Molina, Héctor Cantolla, Iván Molina y María Luisa Solá.

El director, Víctor Matellano, acompañado del productor y actor Sergio Molina (hijo de Paul Naschy) , han desgranado este documental antes de su visualización. Carlos Vives, de LaOficina Producciones, ha valorado la presencia de "estas dos figuras del cine" en Fical.

Entre tanto, Matellano ha asegurado que para él la "ha tenido un viaje personal importante porque fui amigo personal de Paul Naschy y a día de hoy lo sigo echando de menos y queriendo mucho". Matellano ha asegurado que "todo lo que dice Paul Naschy, salvo alguna pequeña partícula, está dicho por él, a través de una voz de doblaje, que dejó en sus escritos y en sus memorias".

Por su parte, Sergio Molina ha explicado que "este documental es un viaje que me planteó Víctor cuando me llamó para comentarme la posibilidad de hacer un documental sobre mi padre". El protagonista del documental, Sergio Molina, ha recordado que "es el tercer o cuarto documental que le hacen a él, que es el actor que más veces ha hecho de hombre lobo en la historia del cine pero esta vision que Víctor me planteó iba mucho más allá ya que quería entrar en su mente y trasladar muchos de los clips y de las formas de pensar que él tenía".

El documental, de 73 minutos de duración, se traslada al mes de agosto de 1991. En aquellos entonces, el cineasta Jacinto Molina, más conocido como 'Paul Naschy', está sufriendo un infarto. Mientras es llevado a quirófano, todos sus recuerdos pasan por su mente como una película. Le vienen a la cabeza buenos y malos momentos, y una película en la que volcó sus filias y sus fobias, 'El aullido del diablo'.