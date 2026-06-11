La moda andaluza premia el impulso de la marca 'Talento Almeriense' a los diseñadores de la provincia

Foto de familia de los premiados en la séptima edición de los Premios Andaluces de la Moda, celebrados en Sevilla. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Talento Almeriense' ha recibido en Sevilla el Premio al Impulso del Talento de la Moda Andaluza en la séptima edición de los Premios Andaluces de la Moda, celebrada en el marco de la edición número 25 de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, SIMA 41.

'Talento Almeriense' nació como una iniciativa de la Diputación Provincial para poner en valor, apoyar y acompañar a los creadores de la provincia, con un espacio común desde el que mostrar su trabajo, crecer profesionalmente y abrirse paso en nuevos escaparates, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La diputada almeriense María Luisa Cruz ha recogido este reconocimiento en nombre de la institución supramunicipal y de todos los diseñadores, artesanos y creadores almerienses que forman parte de "una marca que se ha consolidado como una herramienta de visibilidad y oportunidades para el talento de la provincia".

Cruz ha agradecido a la organización de SIMA un premio que, según ha señalado, "supone un orgullo enorme y una responsabilidad que asumimos con mucha ilusión". Durante la entrega de premios, celebrada en el Acuario de Sevilla, que ha completado su aforo, la diputada ha destacado que la institución recibe este reconocimiento "como un impulso para seguir proyectando el talento, la creatividad y la identidad de los creadores almerienses dentro y fuera de nuestra tierra".

La diputada ha subrayado además que el galardón "pertenece a todos los artesanos, diseñadores y creadores que hacen grande 'Talento Almeriense' y que demuestran cada día que desde Almería también se diseña, se crea y se emociona con acento propio".

El reconocimiento llega después del trabajo desarrollado por 'Talento Almeriense' para potenciar a los diseñadores locales y tras haber sido Almería el escenario de la XXV Semana Internacional de la Moda en Andalucía, SIMA 41, con una edición que ha situado a la provincia como epicentro de la creatividad, el diseño, el patrimonio y el talento andaluz.

En este marco, Almería ha puesto en valor la moda y el patrimonio almeriense con tres pasarelas singulares que han unido moda, arte e historia a través de los desfiles celebrados en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), la Plaza de la Constitución y el Cable Inglés.

Cruz ha remarcado que "'Talento Almeriense' nació para abrir caminos, generar oportunidades y demostrar que los creadores de la provincia tienen capacidad para llegar tan lejos como su ingenio les lleve".

La marca acoge a diseñadores, artesanos y artistas almerienses que encuentran en este proyecto un respaldo institucional "para dar visibilidad a sus colecciones, reforzar su proyección y formar parte de una comunidad creativa con identidad propia".

Desde su puesta en marcha, la marca ha "potenciado la creatividad" de la provincia a través de programas dirigidos a la capacitación y profesionalización de las empresas de la marca, el certamen de jóvenes promesas de 'Talento Almeriense', su espacio de 'showroom' y talleres, así como otras iniciativas que han situado a creadores almerienses en citas de la moda.

OTROS PREMIADOS DE LA NOCHE

Junto a 'Talento Almeriense', los Premios Andaluces de la Moda han reconocido en esta edición a Ernesto Naranjo, con el Premio a la Proyección Internacional de la Moda Andaluza; Daniel del Valle, de la firma Thevxlley, con el Premio a la Nueva Creatividad Andaluza; y Laura Corsini, fundadora de Bimani, con el Premio al Liderazgo Empresarial.

También han sido distinguidos Antonio del Canto, con el Premio Diseñador Revelación 'La Piel de Ubrique'; y el Centro Cultural Artístico-Científico Luis Gonzalo, con el Premio a la Artesanía Hecha en Andalucía.

Asimismo, han sido reconocidos la Cámara de Comercio de Bogotá, con el Premio Puente Internacional de la Moda; Beatriz Peñalver, como Embajadora de la Moda Andaluza; Rafael Urquizar, con el Premio Oficio y Arte de la Moda 'Málaga de Moda'; y Victorio & Lucchino, con el Premio Honorífico SIMA 41.