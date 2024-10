'Mojácar 5 estrellas' se estrena "por todo lo alto" con gastronomía y música en directo

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con actividades previas el viernes y con el grueso de la programación desarrollada en la tarde noche de este sábado en Macenas Mediterranean Resort, 'Mojácar 5 Estrellas' se ha estrenado "por todo lo alto" gracias a esta iniciativa liderada por el Ayuntamiento de Mojácar (Almería) junto a Diputación Provincial y la productora almeriense Crash Music, con el patrocinio de Estrella de Levante, Restaurante Arcilla/Grupo Kontiki y Playa Macenas Resort y colaboración de Luxeapers y Stellantis and You.

Esto ha destacado en una nota la Diputación, que ha señalado que el maridaje de la cocina de los "mejores chefs" con una propuesta musical elegida "con mimo" para potenciar la experiencia multisensorial de ambas disciplinas "es el secreto de la receta de esta cita que nace con el objetivo de convertirse en referente cultural y gastronómico del otoño y que ha atraído a más de 1.500 personas en su primera edición".

El sábado, del lado gastronómico se contó con Javier Torres, de Cocina Hermanos Torres, establecimiento distinguido con tres Estrellas Michelin, Damián González de Restaurante Arcilla, grupo Kontiki y Euro-Toques España, Dani Muñoz de Restaurante Travieso de Almería, poseedor de una mención de Estrella Michelin y Taberna Volapié, con Dani García y con toda su gastronomía andaluza de platos con sabor, tradición y sentimiento.

Javier Torres y su equipo deleitaron a los presentes con cuatro propuestas: Canelón de la Abuela Catalina; Sam de pollo y hierbas aromáticas; Croquetón de atún; y Bao con meloso de ternera y pico de gallo. En el caso de Damián González las elaboraciones fueron: Albóndigas de vaca frisona guisadas en pepitoria; Nem de mejillones con pollo coquelet en escabeche y hierbas de nuestro huerto; Bikini de pastrami de vaca rubia gallega, queso comté y pimiento sweet bite de Almería asados a la leña; y, por último, calamares de campo crispy con crema cítrica de mano de Buda y lima kaffir.

En el caso de Dani Muñoz, de Travieso, se pudo degustar: Bocado brioche de papada de cerdo tostada con pepino encurtido y emulsión de lima; Ensaladilla de erizo con espuma de mayonesa miso; Tartar de tomate con panceta ahumada, ajo blanco de coco y quisquillas de Almería; y Tempura de gallo con tabulé de hortalizas, hierbabuena y oliva negra. Por último, Volapié ofreció una cuidada selección de quesos, jamón, hamburguesa de rabo de toro con queso payoyo y, de postre, tarta de queso y explosión de chocolate con helado de vainilla y sirope de chocolate.

En lo musical, a las cinco de la tarde arrancó el set de Vinila Von Bismark DJ. Vinila es una artista polifacética, conocida por su trabajo como cantante, actriz, DJ y performer burlesque. Destaca por su estilo único, que fusiona influencias del cabaret, el rock, la música de raíz y la estética vintage. Su elegante estilo y selección musical en eventos tan dispares como pasarelas de moda internacionales, festivales de música o clubs de toda España se disfrutó en las primeras horas del evento, ha subrayado la institución provincial.

La cantante y compositora María Yfeu recogió el testigo con "su estilo amplio", abarcando referencias que van desde el pop hasta el jazz, pasando por la música brasileña o la canción de autor. Haciendo gala de un eclecticismo "sin corsés ni ataduras", Yfeu no se dejó su conocido 'Grudges', ni tampoco alguno de sus sencillos avanzados a lo largo del presente año como 'Nunca Pierdas Nada', 'Dhetln' o 'C/Viejos' o las intensas 'Me Vio Llorar' y 'Nada Es Para Siempre'. Sus influencias y referentes reconocidos como Billie Holiday o Amy Winehouse flotaban en el ambiente, como también, del lado más cercano, Aute o Caetano Veloso, cerrando con 'Suerte' y 'Dime Que No'.

En una progresiva escalada por la distorsión y la intensidad de sonido, Funambulista demostró por qué es uno de los autores "más prestigiosos y reclamados del pop patrio". Así, "conquistó" al público con su sonrisa y con la fuerza de temas como 'Bienvenido', 'Viento a Favor' o 'Bendita Mi Suerte', que abrieron una actuación en la que no faltaron 'La Vida De Antes', 'Hasta Que Amaneciera' o 'Superpoderes', dejando para el fin de fiesta 'Me Gusta La Vida' o 'Quiero Que Vuelvas'.

Por su parte, Sidecars presentó alguna de canciones recientes de su último larga duración ('Trece'), como 'El Pasaje Del Terror' y '180 Grados'. También interpretaron 'La Tormenta', con la que abrieron junto a 'De Película', 'Tu Mejor Pesadilla' o 'Los Amantes', o las postreras 'Contra Las Cuerdas', 'Fan De Ti', 'Mundo Imperfecto' y 'Amasijo De Huesos'.