Una muestra sobre la Transición reúne hasta el 30 de octubre en El Ejido (Almería) más de 350 carteles y 500 documentos

Inauguración de la exposición 'Los carteles en la Transición 1975-1982' en el Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Los carteles en la Transición 1975-1982' reúne hasta el 30 de octubre en el Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) más de 350 carteles y cerca de medio millar de documentos originales que reflejan la realidad política y social del momento.

La muestra propone un recorrido visual y documental por uno de los periodos "más intensos y decisivos" de la historia reciente de España y plasma, a través de carteles, documentos y material gráfico, el espíritu de cambio y de participación que caracterizó a la sociedad española durante los años de la Transición.

El recorrido, según ha destacado la Diputación Provincial en una nota, pone el foco en una etapa marcada por "profundos cambios" y por la eclosión de nuevas formaciones que buscaban trasladar a la ciudadanía sus propuestas e ideas sobre el futuro del país.

El concejal de Educación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, ha señalado que esta exposición "permite poner en valor una parte esencial de nuestra historia y acercar a la ciudadanía el significado de la Transición y la recuperación de las libertades".

"Se trata de un periodo decisivo para nuestro país, en el que España avanzó hacia la democracia y sentó las bases de nuestro actual sistema político y social. A través de imágenes, documentos y testimonios, la muestra nos acerca a unos años de profundos cambios, marcados por la ilusión, el diálogo y los desafíos que acompañaron aquel proceso", ha añadido.

Por su parte, la diputada provincial María Luisa Cruz ha puesto de relieve que la exposición "es la primera gran iniciativa impulsada en la provincia por la Fundación Museos de Terque que conforman Diputación, Ayuntamiento de Terque y la Asociación Amigos de los Museos de Terque".

"Una Fundación que se gestó en el seno de Diputación para garantizar el futuro de los museos de Terque. Y en esta nueva etapa nos pusimos como meta que el legado que atesora se compartiera con todos los almerienses más allá de los espacios culturales del propio municipio o la propia Diputación", ha señalado.

Cruz ha destacado que "esta exposición nos invita a hacer un apasionante viaje al alma de la democracia y libertades que se conquistaron en aquel tiempo incierto pero lleno de esperanza tras la muerte del dictador".

"La Transición Española fue, posiblemente, el capítulo más emocionante de nuestra historia reciente. Un tiempo de ilusión, de un clamor popular por la libertad que hermanó a toda la sociedad por encima de cualquier diferencia ideológica, sin mirar al pasado para que el futuro se escribiera con la pluma de la unión y el consenso", ha añadido.

El presidente de la Asociación Athenáa, Samuel Caro, ha subrayado que "la Transición es un periodo que debemos poner en valor, defender y seguir trabajando" y ha explicado que desde la Asociación han querido acercar a los ejidenses la historia política reciente de España.

Caro ha señalado que durante aquellos años El Ejido vivió una "triple Transición": "el paso de la dictadura a la democracia, el proceso de autonomía y la creación del municipio de El Ejido como Ayuntamiento".

En este contexto, la exposición incorpora una sección específica dedicada al municipio, con cinco documentos relacionados con el proceso de cambio de capitalidad y segregación.

El museólogo de la Fundación Museos de Terque, Javier García, ha explicado que "la exposición se articula en cuatro espacios y muestra cómo el cartel, además de su indudable valor histórico y documental, se convirtió en una herramienta de comunicación indispensable para la agitación y la movilización social".

"La imagen, la tipografía y el mensaje se pusieron entonces al servicio de una sociedad que recuperaba su voz y volvía a ocupar el espacio público", ha indicado.

Una parte importante del fondo documental que integra la exposición procede de las colecciones de Guillermo Verdejo, José Domingo Lentisco, Juan Miralles, Rafael García Siles, Alejandro Molins y Elena García, así como de los fotógrafos José Juan Mullor y Pablo Juliá.