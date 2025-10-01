El Museo de la Guitarra de Almería acoge hasta el 3 de octubre el Encuentro de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

ALMERÍA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Guitarra de Almería acoge hasta este viernes, 3 de octubre, el Encuentro de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que reúne a jueces y magistrados en tres jornadas con conferencias, debates, ponencias y mesas redondas.

El vicepresidente de la Diputación de Almería José Antonio García se ha dirigido a todos los participantes para desear que "estas jornadas sean lo más fructíferas posible", según ha indicado la institución provincial en una nota.

"Desde las instituciones reconocemos la gran labor que realizan los jueces de vigilancia penitenciaria, una labor que supone mantener un equilibrio fundamental: por un lado, la protección de la sociedad frente a quienes han cometido algún error, y por otro, garantizar que el Estado de Derecho ampare la inclusión de esas personas en la sociedad. Ese equilibrio es esencial", ha declarado García.

Por ello, ha animado también a los participantes a "disfrutar de la ciudad y de esta magnífica provincia de Almería, y os reitero nuestros mejores deseos para que estas jornadas resulten un verdadero éxito".

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional de Almería, Luis Columna, ha destacado las posibilidades y el contenido que se va a tratar en estas jornadas, a la vez que ha resaltado "las bondades del lugar escogido para este encuentro".

Además de poner de manifiesto el completo programa, Columna ha deseado a los participantes una feliz estancia y les ha dado la bienvenida a esta ciudad, donde durante esta semana, además del encuentro podrán disfrutar de lugares únicos como la Alcazaba, el Cerro de San Cristóbal o el Cable Inglés, entre otros enclaves.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blancaha, ha asegurado que "es un orgullo y un honor que haya jueces que se hayan desplazado hasta aquí con el objetivo de tener un encuentro y que sea precisamente en esta ciudad".

El edil ha animado a "que visitéis la ciudad, sus espacios museísticos, su cultura y su gastronomía y que disfrutéis de estas jornadas con charlas tan importantes como de la Inteligencia Artificial (IA) o del papel de la mujer funcionaria, entre otras".