La nueva muestra temporal del Murec en Almería reúne más de 200 piezas de la obra de José Manaut hasta el 1 de febrero

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) ha presentado la nueva muestra que alberga la Sala de Exposiciones Temporales I: 'José Manaut (1898-1971) Del Impresionismo al Expresionismo', abierta desde este jueves hasta el 1 de febrero con más de 200 piezas.

La muestra ha sido creada por la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino en colaboración con la Diputación de Almería y está comisariada por el catedrático de Historia del Arte Francisco Javier Pérez Rojas, según ha destacado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha trasladado la felicitación de la institución a Juan Manuel Martín, a todo su equipo y a la Fundación Ibáñez-Cosentino, "por ser los responsables de que gracias a la exposición permanente y las exposiciones temporales contemos con una de las mejores pinacotecas de nuestro país".

"Es un orgullo poder trabajar junto a vosotros para sacar adelante proyectos tan interesantes como el que hoy nos presentan Javier Pérez Rojas y David Gutiérrez Pulido, comisarios de esta exposición, a quienes también quiero expresar mi más sincero agradecimiento por compartir con todos nosotros sus amplios conocimientos sobre historia del arte", ha manifestado.

Del mismo modo, ha explicado que esta exposición temporal será la última del año 2025, "un auténtico broche de oro para cerrar un año cargado de propuestas tan valiosas como diversas. Y lo hace con un verdadero lujo para todos los almerienses: 200 piezas del maestro José Manaut, un valenciano que fue, sin duda, uno de los grandes referentes del realismo español del siglo XX.

"Su pintura, enriquecida por su formación y su trayectoria por distintos países europeos, nos muestra un estilo propio, lleno de luz, que refleja su particular visión del Mediterráneo y de las personas que lo habitan", ha apostillado.

El presidente de la Fundación Ibáñez-Cosentino, Andrés García Ibáñez, ha destacado "el orgullo de traer a Murec una figura como Manaut. Creemos firmemente que necesita una revalorización, sobre todo en un momento en que los museos estatales están llevando a cabo revisiones de autores que estaban injustamente olvidados".

En este sentido, ha resaltado que "Manaut fue además un artista poliédrico. No fue solamente un estupendo dibujante y un magnífico pintor, sino una persona polifacética, un hombre de la cultura en un registro mucho más amplio".

"Escribió numerosos textos sobre arte, fue un viajero y, lo que es más importante, estaba estéticamente posicionado e interactuando. No era una figura de relleno, sino una figura culturalmente relevante en la España de su época", ha apuntado García Ibáñez.

Por su parte, el comisario de la exposición Javier Pérez Rojas ha indicado que es un autor con una "generosidad y valía innegables". "Se trata de un autor apasionado a su oficio, cuya figura estamos recuperando en un ejercicio democrático para ponerlo en el lugar que merece, a pesar de no estar en ningún museo. Es crucial rescatar autores de distintas tendencias para enriquecer nuestro panorama cultural", ha asegurado.

Su compañero, el comisario David Gutiérrez se ha referido a "la gran dificultad a la que se enfrentan a la hora de seleccionar las piezas. Gracias a la Fundación Estela Manaut hemos descubierto que contamos con unos fondos que me atrevería a decir que son de los más completos que tenemos de un pintor".

"Podríamos asimilar la magnitud de este fondo a la de Sorolla, en el sentido de que conservamos cartas, recortes de prensa, más de 1000 dibujos y cientos de cuadros. Ante tal volumen, la selección para la exposición fue un reto complicado", ha valorado.

Estela Manaut ha explicado su labor para "reivindicar y poner en valor su obra". "Gracias a Diputación, la Fundación Ibáñez-Cosentino, al director y a los comisarios por ser capaces de ver lo que otros no fueron capaces de ver y dar a conocer su obra", ha expresado.