La Orquesta Ciudad de Almería celebrará su XXV aniversario con más de una treintena de conciertos

Presentación del programa del XXV aniversario de la Orquesta Ciudad de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) celebrará su XXV aniversario durante 2026 con más de una treintena de conciertos y actividades en distintos escenarios de la capital y la provincia.

La programación cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y Cajamar, así como con el apoyo y el reconocimiento del público de la capital y la provincia, según ha trasladado la institución supramunicipal en una nota.

Durante la presentación, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha felicitado a la OCAL por sus primeros 25 años de vida y ha recordado que "desde el primer instante el Ayuntamiento de Almería ha mantenido una relación emocional y un apoyo incondicional".

La regidora ha subrayado que "la OCAL forma parte ya del sentir de los almerienses porque, desde su nacimiento, ha destacado por su constante implicación en la vida social de la capital y la provincia", al participar de forma fija o puntual en la programación de Navidad, en el Ciclo de Música Sacra, en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, en el Festival Internacional de Cine, en la Feria del Libro, en el Festival de Jazz o en la Feria en Honor a la Patrona, entre otras citas.

Asimismo, ha asegurado que "en este tiempo ha sabido contagiar su pasión y su amor por la música a miles y miles de almerienses, y también turistas, que han disfrutado a lo largo de los años de sus maravillosos conciertos, siempre buscando nuevos retos y desafíos".

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha destacado que "celebrar los 25 años de la Orquesta Ciudad de Almería es reconocer una trayectoria de excelencia, compromiso y amor por la música que ha situado a nuestra provincia como un referente cultural a nivel nacional".

Además, ha subrayado que "la OCAL representa uno de los grandes orgullos culturales de Almería y un ejemplo de cómo el talento, la constancia y el trabajo en equipo dan frutos duraderos".

Morales ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la cultura y ha señalado que "desde la Diputación seguimos apostando firmemente por la música como herramienta de cohesión social y desarrollo, llevando la cultura a todos los rincones del territorio".

El delegado territorial de Cultura de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha recordado que "desde su nacimiento en el año 2001, la OCAL ha recorrido un camino ejemplar, guiado por la excelencia musical, la constancia y el esfuerzo colectivo".

"Durante estos años ha sabido acercar la música sinfónica a miles de personas, contribuir a la formación de jóvenes intérpretes y situar a Almería en el mapa cultural nacional e internacional", ha apuntado.

En este sentido, Alonso ha destacado que "la OCAL es un proyecto cultural sólido, comprometido con el territorio, con la educación musical y con la democratización de la cultura".

El director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Cajamar, Antonio Pérez Abraira, ha afirmado que, por parte de la entidad, "nuestra intención es clara: seguir al lado de la OCAL para consolidar en Almería un ecosistema musical estable, sólido y exitoso".

"Queremos que la provincia siga creciendo como referente cultural y musical del sur de España, y la OCAL debe seguir siendo un actor fundamental en ese proyecto, así como artífice de retención y atracción de jóvenes talentos musicales en nuestra provincia. De la mano de la OCAL, la apuesta de Cajamar por la música ha venido para quedarse", ha declarado.

El director titular de la OCAL, Michael Thomas, ha explicado el desafío artístico y los repertorios para este aniversario. "Musicalmente, este 25 aniversario es un reto apasionante. Abordaremos desde la magnitud de la Sinfonía número uno 'Titán' de Mähler hasta la delicadeza del 'Stabat Mater' de Pergolesi en la Catedral".

Por último, el responsable de Relaciones Externas y Departamento Creativo de la OCAL, Domingo Escobar, ha apuntado que "desde el departamento creativo, hemos diseñado una temporada que no solo mira al escenario, sino a la ciudadanía, consolidando nuestro Linaje del Talento: el motor que impulsa a la Orquesta Infantil (OIAL), a la Academia y a la Orquesta Joven (OJAL)".

DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

Tras el tradicional concierto de Año Nuevo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y la gira provincial 'Almería Sinfónica', que recorrió Berja, Vera, El Ejido, Gádor y Fondón a finales de enero y comienzos de febrero, la Orquesta Ciudad de Almería suma más de 30 propuestas confirmadas en una programación que la propia entidad ha definido como "siempre dinámica y en movimiento".

En febrero habrá dos citas destacadas: la del domingo 22 a las 12,30 horas en el Auditorio con 'Pura Luz', en el marco de los actos del 75 aniversario de la Coronación de la Virgen del Mar, y el 28 de febrero a las 19,30 horas en el Teatro Auditorio de El Ejido con 'Mirages', con Vincent David como director invitado y Luisma González como solista.

En marzo, el día 22, formará parte una edición más del Ciclo de Música Sacra de Almería con el concierto 'Stabat Mater'. Será a las 12,30 horas en la Catedral, bajo la dirección de Michael Thomas, que repetirá el 26 de abril con 'Escuchar crecer la hierba' en el Auditorio a las 12,30 horas, y el 10 de mayo con 'Imperio Barroco', enmarcado en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, en el Auditorio.

Las siguientes citas con la OCAL tendrán a 'la cantera' como protagonistas en el Auditorio, con horarios por confirmar. El 30 de mayo se celebrará un concierto didáctico familiar con la Orquesta Infantil, dirigido por Eduardo Fernández y con Miguel Herrador como narrador; el 27 de junio con 'Divino Tesoro' y la Orquesta Joven, y el 17 de julio con 'Familia OCAL: El Linaje del Talento', que reunirá a todas las formaciones, incluida la Orquesta Academia.

En julio, la OCAL formará parte de dos de las citas musicales anuales más destacadas de la música clásica en la provincia, como son el Festival Clásicos en el Parque en Rodalquilar el 18 de julio y el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez-Rubio el 19 de julio.

Ese mismo mes se desarrollará una nueva edición del curso de percusión Ocaldrum junto con el Festival Internacional de Percusión (Fipal), del 27 al 30. En verano tampoco faltará el concierto extraordinario en la Feria de Almería, que será el 28 de agosto con la participación de José Zapata como solista.

Ya en septiembre la OCAL emprenderá una nueva gira por la provincia con el título 'Antología de la Zarzuela'. Será los días 12, 13, 18, 19 y 20 de septiembre en el Teatro Auditorio de El Ejido, el Auditorio del Centro Financiero Cajamar, el Teatro Villa de Huércal-Overa, el Auditorio Ciudad de Adra y el Centro Cultural de Gádor, respectivamente.

Participarán junto a la orquesta los solistas Carmen Larios, soprano, y Juan de Dios Mateos, tenor, además de Javier Sánchez-Rivas como narrador y presentador.

La OCAL pondrá su sello de calidad a la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla con el concierto 'España', que será el 12 de octubre en el Auditorio del Centro Financiero Cajamar, con Javier Perianes como solista.

Ya en noviembre, el 29, volverá a este Auditorio con 'Titán', de Mähler, y el 19 de diciembre realizará su tradicional concierto de Navidad en el mismo espacio escénico, en este caso titulado 'Cisnes y Soldaditos' con una cuidada selección de suites de ballets.

Además, la OCAL también retomará el Ciclo de Música de Cámara que coordina en el Museo de Almería 'Piezas de Museo', que tiene como fechas confirmadas los días 4 de marzo, 9 de abril, 7 de mayo, 1 de octubre y 5 de noviembre, y la programación seguirá abierta con nuevas citas que se irán anunciando en próximas semanas.