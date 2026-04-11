Qatar anuncia la reanudación de todo el tráfico marítimo a partir del domingo

Archivo - Un crucero en Doha (archivo) - Europa Press/Contacto/Wang Qiang - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transporte de Qatar ha anunciado este sábado que se autoriza la reanudación de todo el tráfico marítimo a partir de este domingo.

"El Minsterio de Transporte anuncia la recuperación total de la navegación para todo tipo de embarcaciones marítimas a partir del domingo 12 e abril de 2026 entre las 6.00 horas (4.00 horas en la España peninsular) y las 18.00 horas.

El Ministerio ha explicado que "se permite la navegación durante todo el día a los buques marítimos con licencia para la actividad de pesca" y ha apelado a cumplir con las recomendaciones de seguridad.