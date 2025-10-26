El Pabellón Moisés Ruiz de Almería, escenario 'El Último Baile' en favor de los afectados por la fibromialgia

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Moisés Ruiz ha acogido este domingo la celebración del reto deportivo 'El Último Baile', una iniciativa de Cuquiline Team que tiene como objetivo apoyar a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Crónica de Almería (Afial).

Según ha detallado la institución provincial, durante doce horas continuas, desde las 08,00 hasta las 20,00 horas, los deportistas del Cuquiline Team "han pedaleado sin descanso" en bicicletas estáticas; además de otras actividades paralelas y de un maratón de dos horas de zumba, entre otros retos solidarios.

De esta forma, este "gesto de esfuerzo y resistencia" ha tratado de simbolizar la lucha diaria que enfrentan las personas afectadas por la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica.

A lo largo de la jornada, los participantes han contado con el respaldo de representantes institucionales, la sociedad almeriense y de los miembros de la asociación Afial. De esta forma, el vicepresidente, Ángel Escobar, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, y la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez los han acompañado en muestra de apoyo a esta causa, así como de la presidenta de Afial, Pilar Quesada, y del presidente de la FAAM, Valentín Sola.

El vicepresidente ha destacado que el pabellón Moisés Ruiz deja de ser "solo una instalación deportiva" para convertirse en "el escenario de valores almerienses como "el esfuerzo, la solidaridad y la empatía". En este sentido, ha agradecido el trabajo de Cookie Line Team por el "importante reto solidario" y el papel de la Diputación Provincial de Almería, que tiene a Afial en el Consejo de las Familias.

Escobar ha valorado como "muy positivamente" el trabajo "incansable" que realizan para mejorar las "condiciones psicosociales" de los pacientes, y ha destacado la parte terapéutica "tan importante y esa parte de apoyo a las familias".

Por ello, ha asegurado que la Diputación Provincial de Almería con Afial y con la FAAM "siempre bailaremos juntos" e hizo un llamamiento a la sociedad almeriense para acudir al evento a "visualizar el trabajo que realiza Afial y el apoyo que toda la sociedad almeriense le da".

Por su parte, Martín ha indicado que desde la Junta de Andalucía quieren reconocer a Afial por la labor que realiza "desde hace muchos años en acompañar, escuchar y mejorar la calidad de vida de tantas personas afectadas y de sus familias", así como al equipo Cuquiline "por su compromiso y su generosidad.

Al hilo, la delegada del Gobierno ha estimado que "no es fácil dedicar tiempo, esfuerzo y energía a los demás", y ellos lo llevan haciendo durante "muchos años con entusiasmo y con una sonrisa, siempre en beneficio de las asociaciones".

En este sentido, ha concretado que van a "seguir apoyando y acompañando a este tipo de iniciativas", porque creen "firmemente" que "la solidaridad es el motor que nos mueve".

Por ello, la delegada ha apuntado que desde la Junta están comprometidos con todas las personas "que están en situación de dependencia" y muchas de las que padecen fibromialgia "son beneficiarias de este sistema de dependencia", y ha anunciado que acaban de batir un récord de "más de 25.000 personas beneficiarias en materia de dependencia".

Por su parte, Laynez, ha declarado que este reto aúna tres aspectos relevantes, como la solidaridad, dar visibilidad a las personas con fibromialgia, prevenir la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes.

La concejala ha señalado que Afial, que cumplirá el año que viene su 25ª aniversario, atiende actualmente a 350 familias y su entorno, "que tienen al Ayuntamiento a su lado".

DOCE HORAS EN BICICLETA POR SOLIDARIDAD

La presidenta de Afial ha expresado su entusiasmo por el reto solidario de doce horas de bicicleta organizado por Cuquiline Team, y ha destacado que el evento se realiza "con mucha ilusión" para dar difusión a la fibromialgia y al síndrome de fatiga crónica, al tiempo que ha confirmado que todos los beneficios recaudados serán destinados "íntegramente" a la Asociación de Fibromialgia de Almería.

En relación, Quesada ha explicado el significado del lema 'El último baile', apuntando que el organizador, Cuquiline, decidió que, así como empezó sus "grandes retos solidarios" con Afial en 2019, "va a acabar con Afial", cerrando así un ciclo.

La presidenta ha extendido un profundo agradecimiento "a todas las personas que acudan", a quienes han colaborado en la preparación, y "a todas esas empresas que han colaborado y con su granito de arena nos van a ayudar", e hizo una mención especial a las instituciones públicas por su apoyo constante, incluyendo al Ayuntamiento, Diputación, FAAM y la Junta.

Finalmente, ha detallado las actividades del día, que incluyen doce horas de 'spinning', zumba por la mañana y la actuación musical de Mario Morgan por la tarde para clausurar el evento, esperando que todo sea "del agrado" de los asistentes.