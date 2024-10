El Patio de Luces de Diputación de Almería acoge la presentación del libro ‘Más allá de ganar’

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Más allá de ganar', de Guillermo Pérez, ha sido presentado este jueves en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, una obra editada por la editorial Círculo Rojo, que indaga sobre "el rol fundamental" de las familias en el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha destacado, en acto de presentación, que "se trata de un libro que nos recuerda el poder de la mente y la capacidad de superar cualquier reto, cualidades que representan tanto a nuestros deportistas como a todos los almerienses, quienes sabemos lo que significa enfrentar obstáculos con valentía y esfuerzo", según ha indicado la Diputación en una nota.

García ha mostrado su orgullo por estar en esta presentación junto a Guillermo, a toda su familia y a sus amigos. "Vino a verme a mi despacho para contarme que había terminado psicología, además de tener varios postgrados también, y que tenía una idea en la cabeza en el ámbito de psicología deportiva. Cuando empezó a contarme todo me entusiasmó y me ilusionó", ha destacado el presidente de la Diputación.

Además, García ha señalado el símil entre la vida del autor y la historia de la provincia de Almería. "Su vida es de mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucha entereza. Todos los logros que has conseguido a nivel deportivo han sido a base de esfuerzo, nadie te ha regalado nada y has sacrificado muchas cosas como la sociedad almeriense para hoy en día ser lo que eres".

Por su parte, el autor del libro ha explicado que "una de las sorpresas más bonitas que ha tenido este año es poder reunirme con mis padres cuando les di la sorpresa del libro y recordar una anécdota de cuando tenía 15 años y tenía que irme a Barcelona", donde fue para seguir creciendo como profesional del fútbol sala, según indica la Diputación

Además, Pérez ha seguido relatando su anécdota asegurando que "me planté a 800 kilómetros de casa, en una residencia donde no conocía a nadie y me levanté un domingo por la mañana, recién llegado de la boda de mi hermana, con un sentimiento de añoranza y melancolía de saber que detrás de esta puerta no está tu familia. Fue una reflexión".

Tal y como indica la institución provincial, el libro combina las experiencias personales y profesionales en psicología deportiva del autor para "brindar una perspectiva única y valiosa sobre los desafíos y oportunidades en la formación". Contiene capítulos que se aplican de manera transversal a todos los campos: éxito y fracaso, motivación, estrés y gestión emocional, expectativas y presión añadida, autoconfianza, salud mental y depresión, entre otros.

Asimismo, el autor de 'Más allá de ganar' ha destacado que "esta obra la avala el exfutbolista campeón del mundo y de Europa, Andrés Iniesta". "Un deportista que es un gran referente y ejemplo de profesional y persona con valores, plasmando con su prólogo cómo se siente identificado y la vital importancia de leerla para ayudar a todos los públicos, animando a cualquier lector que pueda aventurarse en ella, ya que asegura que contiene gran valor y que aprenderán enormemente", ha añadido.

"La trayectoria de Guillermo Pérez, desde su infancia hasta su carrera profesional, sirve como un hilo conductor para el libro que facilita la identificación del lector con las situaciones descritas, donde la narrativa personal se entrelaza eficazmente con los contenidos teóricos, manteniendo el interés del lector", han indicado fuentes de la Diputación.